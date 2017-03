Zwei Autofahrer waren in Nordhorn unter Drogeneinfluss unterwegs. Sie durften nicht weiterfahren.

gn Nordhorn. Die Polizei hat in Nordhorn am Mittwochabend innerhalb von einer Stunde gleich zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert. Um 18 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann angehalten, der auf der Westfalenstraße fuhr und aufgrund von Kokaineinfluss nicht mehr fahrtüchtig war. Kurze Zeit später wurde ein 21 jähriger Autofahrer von einer Polizeistreife mit seinem BMW in der Straße „Am Ems-Vechte-Kanal“ gestoppt und überprüft. Auch er stand laut Polizeibericht unter Drogeneinfluss und hatte offensichtlich zuvor Cannabisprodukte konsumiert und war dadurch nicht fahrtüchtig. Beiden Autofahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und durften nicht weiterfahren.