Zwafing trifft doppelt beim Gildehauser 2:0-Sieg

Gildehaus. Der TuS Gildehaus hat das Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Wietmarschen gewonnen. Auf einem schwer zu bespielenden Rasen setzten sich die Obergrafschafter mit 2:0 (0:0) durch. Drei Tage nach dem ersten Saisonsieg musste der SVW damit einen Dämpfer für die frisch entstandene Euphorie hinnehmen.

Die Gäste legten mit viel Einsatz los. Es entwickelte sich ein echtes Kampfspiel, in dem Wietmarschen seine beste Möglichkeit hatte, als Thomas Klassen auf Vorlage von Daniel Kathorst links am TuS-Kasten vorbeischoss (35.). Auf der anderen Seite scheiterte Daniel Zwafing (Foto, links) für die Gildehauser an SVW-Keeper Thomas Stegemann (24.) und Chris Wieking setzte seinen Versuch über das Tor (38.). In einem Duell mit vielen Zweikämpfen hatte der Schiedsrichter alle Hände voll zu tun, um unfreiwillige Rutschpartien in den Duellen von Fouls zu unterscheiden.

Nach dem Seitenwechsel war Gildehaus die tonangebende Mannschaft. Mit der Hereinnahme des offensiv ausgerichteten Oliver Lammers änderte sich das Spielbild. Nach einem Foul von Wietmarschens Andreas Groven an Niklas Brandt entschied der Unparteiische auf Elfmeter; Daniel Zwafing traf zum 1:0 (56.). Der TuS hatte mehr von der Partie, während der Gildehauser Torhüter Jan Behrens bei den seltenen Gäste-Versuchen von Andreas Groven (52.) und Jens Raterink (85.) nicht eingreifen musste. In der Schlussphase riskierte Wietmarschen mehr, drängte auf den Ausgleich – und wurde durch einen Konter kalt erwischt: Chris Wieking brachte Zwafing ins Spiel, der den 2:0-Endstand erzielte (86.). „Der Sieg geht aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung“, sagte TuS-Coach Wolfgang Schmidt.

TuS Gildehaus: Behrens; Frisch (46. Lammers), Swieter (82. kleine Vennekate), Meendermann, kleine Höötmann, Wieking, Egbers, Zwafing, Berg (89. Lemberg), Minich, N. Brandt.

SV Wietmarschen: Stegemann; Klassen, Brümmer, Groven (82. Tyrtania), Keen, Hopmann, Leferink (67. Mielcarek), Krieger, Grzesiak, Raterink, Kathorst.

Tore: 1:0, 2:0 Zwafing (56., Foulelfmeter, 86.).