Zustand der Ems könnte besser sein

Meppen. In dem Report hatte das Umweltbundesamt der EU mitgeteilt, nur ein Prozent der Ems befinde sich in einem guten Zustand. Das hatte SPD und Grüne dazu veranlasst, das Thema zur Beratung auf die Tagesordnung des Umweltausschusses setzen zu lassen.

Verschiedene Kreistagsabgeordnete äußerten ihr Erstaunen über den Zustandsbericht, da er ihrem eigenen Erleben der Ems, die in den vergangenen Jahrzehnten an vielen Stellen ökologisch aufgewertet worden war, nicht entsprach.

Kreisbaurat Dirk Kopmeyer bestätigte aber im Wesentlichen die Zahlen, allerdings müsse man sie differenzieren. So werde die Ems für die Bewertung des Zustandes in 514 einzelne Oberflächenwasserkörper (WK, entsprechend einzelnen Flussabschnitten) eingeteilt, von denen tatsächlich nur fünf mit einem guten ökologischen Potenzial oder Zustand bewertet worden seien. Im Emsland gebe es fünf Wasserkörper.

Grundlage der Bewertung ist die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Sie schreibt vor, dass alle Gewässer bis 2027 in einem guten ökologischen Zustand sein müssen. Allerdings gibt es Unterschiede in der Anforderung: Stark veränderte Gewässer wie die Ems müssen nicht wieder in ihren Urzustand versetzt werden – weil sie ja auch der Schifffahrt oder der Entwässerung dienen.

Für sie reicht es, wenn sie ihr ökologisches Potenzial ausschöpfen, also quasi unter den gegebenen Umständen mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. Natürliche Gewässer, von denen es im Emsland praktisch keine gibt, müssen dagegen in einen ökologischen Zustand versetzt werden.

Die Ems muss also ihr ökologisches Potenzial ausnutzen, aber auch das schafft sie nach derzeitigem Stand der Bewertung zufolge noch nicht. Auf einer Skala sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend und schlecht kommt die Ems zwischen Salzbergen und Papenburg auf unbefriedigend, ab dem WehrHerbrum wegen des Ausbaus der Fahrrinne sogar auf schlecht.

Quecksilberproblem

Die Bewertung des Zustandes als unbefriedigend liegt nach Angaben Kopmeyers an vielen, nicht immer eindeutig zu benennenden Ursachen. Demnach spielt eine veränderte Gewässerstruktur ebenso eine Rolle wie Wanderungshindernisse für Fische oder der Eintrag von Nährstoffen.

Der chemische Zustand ist im gesamten Emslandabschnitt schlecht – dies liegt vor allem an einer Neubewertung des Schadstoffes Quecksilber, der europaweit zu schlechten Bewertungen geführt hat. Man vermutet, dass das Quecksilber durch die Verbrennung von Kohle in die Umgebung gelangt. Ohne die Bewertung der über die Luft eingetragenen sogenannten „ubiquitären“ also überall vorkommenden Schadstoffe, wird der chemische Zustand der Ems als gut bewertet.

Auch bei der Bewertung des sogenannten Makrozoobenthos, also des Vorkommens an Kleinstlebewesen, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, wird die Ems überwiegend mit gut oder mäßig bewertet.

Im Emsland arbeiten laut Kopmeyer viele Akteure daran, den Zustand der Gewässer und damit auch der Ems zu verbessern. Da es sich um eine Bundeswasserstraße handele, sei beim Fluss selbst aber der Bund zuständig. Dennoch sei zum Beispiel der Masterplan Ems verabschiedet worden, der über die Steuerung der Tide die Ems ab Herbrum wiederbeleben soll.

Auch im Einzugsbereich der Ems, also an kleineren Flüssen wie Hase oder Radde sowie mehreren Bächen, arbeite man an der Renaturierung und Verbesserung des Zustandes, was auch der Ems zugutekomme. Der Ausschuss diskutierte den Bericht lebhaft.

Ein Antrag des Vorsitzenden Ulrich Wilde (SPD), der Landkreis möge eigene Verbesserungsvorschläge zur Ems erarbeiten, wurde mit Hinweis auf die Zuständigkeiten mehrheitlich abgelehnt.