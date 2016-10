Zur Erntezeit wird’s auf den Straßen eng

Mehr aus diesem Ressort

Zwischenmenschliche Beziehungen sind kein Ersatz für berufliche Leistungen und materiellen Reichtum, meint Schwester Teresa. Sie feierte mit Landfrauen in Wilsum Erntedank und gab wertvolle Tipps für ein besseres Leben. mehr...

Der Veldhauser Tobias Klomp lädt für Freitag, 21. Oktober, zu einem großen Benefizkonzert nach Veldhausen ein. Dazu hat er zahlreiche Weggefährten gewinnen können. Der Erlös soll an die Flüchtlingshilfe gehen. mehr...

Wer wissen möchte, wie Erdöl gefördert wird, kann am Donnerstag, 13. Oktober, einen neuen Bohrplatz der Firma Wintershall in Emlichheim besuchen. Von 15 bis 20 Uhr steht die Anlage für eine Besichtigung offen. mehr...

Die Krankenkassen haben ihren Anteil an den Pflegeentgelten für Menschen mit neurologischen Schädigungen in Fachpflegeeinrichtungen deutlich erhöht. Davon profitieren die Patienten des Hauses Soteria in Emlichheim. mehr...