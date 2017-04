„Zukunftstag“ zeigt Alltag des Landwirts

grö Grasdorf. Sie können in den Beruf des Landwirts hineinschnuppern und erfahren, was es heißt, heutzutage als Bauer zu arbeiten. An diesem Tag können die Kinder einen Landwirt bei der Arbeit beobachten, aber auch selbst tatkräftig mit anpacken.

Hof Rolink

Die Mädchen und Jungen können zum Beispiel beim Füttern und Umstallen der Schweine helfen, wie es bei Jutta und Dirk Rolink der Fall ist. Sie halten auf ihrem Hof in Bad Bentheim Sauen, Ferkel und Mastschweine. Jeden Tag müssen die Tiere versorgt und gepflegt werden. Donnerstags werden auf dem Hof Rolink Ferkel umgestallt und dabei nach Geschlecht sortiert, damit männliche und weibliche Schweine getrennt aufgezogen werden können. Die Ferkel erhalten an diesem Tag auch ihre Ohrmarken. Aber es fällt nicht nur Arbeit im Stall an, sondern auch auf dem Land. Familie Rolink kümmert sich zum größten Teil selbst um den Ackerbau. Sie baut Getreide, Mais sowie ein wenig Grünfutter und Raps an. Je nach Wetterlage stehen auch Arbeiten wie Maislegen oder Stalltätigkeiten an.

Hof Knüver

Auch der Betrieb Knüver in Grasdorf freut sich auf Schüler am „Zukunftstag“. Dort können die Kinder am frühen Morgen beim Kälberfüttern helfen oder im Schweinestall nach dem Rechten sehen. Henning Knüver und seine Eltern halten auf ihrem Hof Kühe, Kälber, Jungvieh sowie Sauen, Mastschweine und Ferkel. Der normale Tagesablauf – also auch am „Zukunftstag“ – beginnt morgens mit dem Melken der Kühe und der Kälberfütterung, danach gibt es ein Frühstück, um gestärkt nach den Schweinen zu sehen.

Die Teilnehmer des „Zukunftstags“ werden bei Knüvers die Rinder auf der Weide kontrollieren und vielleicht auch bei der Maisaussaat zusehen. Mit ein bisschen Glück kommen an diesem Tag auch kleine Ferkel auf dem Hof zur Welt. „Langeweile kommt also nicht auf“, heißt es vom Landwirtschaftlichen Kreisverein in Neuenhaus, der den Aktionstag unterstützt. Am Abend steht noch ein Stallrundgang auf dem Plan, inklusive Bullen-, Rinder-, Kühe- und Kälberfüttern und Melken. Auch wird nach den Schweinen gesehen.

Wer in den Beruf des Landwirts hineinschnuppern will oder Fragen zum „Zukunftstag“ hat, kann sich bei Johanna Grönloh vom Kreisverein unter der Telefonnummer 05941 608-120 melden.