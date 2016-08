Zooärzte behandeln in der Stofftierklinik

gn Nordhorn. Am Sonnabend, 3. September, können die Kinder von 10 bis 17 Uhr ihre kleinen und großen Stofftiere den echten Tierärzten vorstellen und sie wie in einer richtigen Klinik untersuchen lassen. „Egal ob der Teddy Bauchschmerzen hat oder ein gebrochenes Bein – die Ärzte haben in der Stofftierklinik am Vechtehof für alle Beschwerden eine Lösung parat“, versichern die Veranstalter vom Familienzoo.

Die pelzigen Patienten werden verarztet und bekommen die passenden Medikamente. Dabei läuft alles wie in einer echten Tierarztpraxis ab: In der Anmeldung werden die Patienten und die Stofftier-Eltern empfangen und nach den Beschwerden gefragt. Ausgestattet mit einer Patientenkarte wird noch kurz im Wartezimmer Platz genommen, bevor eine Helferin die Patienten zum Doktor führt.

Bei Verdacht auf einen gebrochenen Arm oder ein gebrochenes Bein kommt das Stofftier in den Röntgenraum. Für kleinere Notfälle steht sogar ein OP bereit. Mit Pflastern, Spritzen und Verband behandelt und mit Medikamenten versorgt, geht es Teddy & Co. dann schnell wieder besser.

Neben der Stofftierklinik in Heuerhaus und Treckerremise am Vechtehof wird auch auf der Vechtewiese einiges geboten. Verschiedene Rettungsdienste und Hilfsorganisationen präsentieren ihre Arbeit.

Außer der Rettungshundestaffel und den Maltesern wird auch die Feuerwehr ihre Tätigkeiten kindgerecht vorführen, damit die Kinder die Arbeit auf spielerische Art und Weise verstehen. Nach dem Tierarztbesuch können sich die Stofftiereltern zudem auf der Hüpfburg austoben.

Der Besuch der Stofftierklinik ist im Tierpark-Eintrittspreis enthalten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite www.tierpark-nordhorn.de, auf Facebook oder unter Telefon 05921 712000.