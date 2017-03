Schlag gegen den Drogenanbau: Mitten in Gronau haben Zollbeamte drei Cannabisplantagen entdeckt. Sie stellten Pflanzen im Wert von einer halben Million Euro sicher.

Drei Räume mit insgesamt 1000 Cannabispflanzen haben Zollfahnder in Gronau entdeckt und beseitigt. Foto: Zollfahndung Essen

Zoll hebt Cannabisplantagen in Gronau aus

gn Gronau. Zollfahnder aus Nordhorn haben am Montag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster eine Gewerbehalle und zwei Wohnungen in Gronau durchsucht. Sie haben 1000 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Reife- und Erntegraden sowie Aufzuchtequipment sichergestellt und mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) Gronau abtransportiert, teilte das Zollfahndungsamt Essen mit.

„Mitten in Gronau wurde das Rauschgift professionell angebaut, jedoch nicht unbemerkt“, sagte eine Zollsprecherin. Durch einen anonymen Hinweis aus der Bevölkerung kamen die Ermittler den Plantagen und ihren mutmaßlichen Betreibern auf die Spur.

Drei Niederländer sind tatverdächtig

Eine Gewerbehalle und eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gronau wurden zu zwei professionellen Cannabisplantagen umfunktioniert. Im Keller eines Einfamilienhauses befand sich die dritte Marihuanaplantage im Aufbau, bereit zur Bestückung mit Marihuanasetzlingen.

Die mutmaßlichen Betreiber der Plantagen, ein 50-jähriger und ein 34-jähriger Niederländer, sowie ein weiterer 31-Jähriger aus den Niederlanden, wurden auf dem Weg zu den Plantagen vorläufig festgenommen.

Hoher Betrag auf dem Schwarzmarkt möglich

Die drei Niederländer werden durch die Staatsanwaltschaft Münster dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Unterstützt wurden die Zollfahnder von Kräften der Hauptzollämter Münster und Osnabrück sowie der Kreispolizeibehörde Borken.

Eine weibliche Hanfpflanze ergibt zwischen 40 und 70 Gramm verkaufsfertiges Marihuana. Der Straßenverkaufswert der aufgefundenen Pflanzen beliefe sich damit nach Zollangaben bei einem Grammpreis auf dem Schwarzmarkt von etwa 10 Euro auf rund 550.000 Euro.

„Alle drei Plantagen waren sorgfältig geplant und aufgebaut sowie mit professionellem Equipment versehen. Allein in der Gewerbehalle waren drei unterschiedliche Pflanzräume mit Pflanzen in verschiedenen Reifegraden eingerichtet“, so Heike Sennewald, stellvertretende Sprecherin des Zollfahndungsamtes Essen.

Das Zollfahndungsamt Essen wertet im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster die Beweismittel aus und führt die weiteren Ermittlungen.