Zoll findet 150.000 Euro in Auto bei Gildehaus

Zöllner entdeckten in einem Auto bei Gildehaus 150.000 Euro. Das Geld war an mehreren Stellen im Wagen versteckt.

gn Gildehaus. Osnabrücker Zöllner entdeckten am 26. Januar bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 an der Abfahrt Gildehaus 150.000 Euro Bargeld in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Auto. Der 46-jährige Fahrer war laut Zollbericht vom Mittwoch auf dem Weg nach Lettland. Die Frage nach mitgeführten Waffen und Betäubungsmitteln verneinte er. Auf die anschließend gezielte Nachfrage nach Bargeld gab der Reisende an, dass er lediglich 120 Euro mit sich führe.

Bei der Kontrolle des Wagens fanden die Beamten sowohl im Futter einer auf der Rücksitzbank liegenden Jacke als auch unter dem Innenfutter eines Reisekoffers und auch unter dem äußeren Bezug eines Hundekissens insgesamt 150.000 Euro, aufgeteilt in dreitausend 50-Euro-Scheine. Die Zollbeamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein und erhoben eine Sicherheitsleistung in Höhe von 39.000 Euro. Zudem stellten sie das Bargeld sicher. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen.

Zusatzinformation

Die Kontrolleinheiten des Zolls überwachen den Verkehr mit Bargeld und gleichgestellten Zahlungsmitteln über die Grenzen Deutschlands zu anderen Mitgliedstaaten der EU und im Landesinnern. „Anzeigepflichtig sind Bargeld und diesem gleichgestellte Zahlungsmittel im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro je Person. Durch die Anzeigepflichtigen sind auch die Herkunft, der wirtschaftlich Berechtigte sowie der Verwendungszweck darzulegen“, teilt das Hauptzollamt Osnabrück mit.