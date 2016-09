Zoll entdeckt Kokain im Armaturenbrett

Drei Kilogramm Kokain im Wert von 221.400 Euro – das ist das Ergebnis einer Kontrolle des Osnabrücker Zolls. Die Beamten kontrollierten am Mittwoch ein Auto in Gildehaus. Spürhund „Spike“ erschnüffelte die Drogen.

gn Gildehaus. Der Osnabrücker Zoll hat am späten Mittwochnachmittag Drogen im Wert von mehr als 220.000 Euro sichergestellt. Im Industriegebiet an der Anschlussstelle Gildehaus der Autobahn 30 kontrollierten die Zöllner einen zuvor aus den Niederlanden eingereisten Wagen. Bei der Kontrolle kam Rauschgiftspürhund „Spike“ zum Einsatz und war erfolgreich: Im Bereich unterhalb der Lenksäule wurde er fündig und schlug an.

Das Fahrzeug wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und intensiv kontrolliert. „Hinter der Verkleidung der Lenksäule und des Armaturenbretts wurden insgesamt drei buchgroße Pakete aufgefunden. Bei dem Inhalt der Pakete handelte es sich um Kokain, insgesamt drei Kilogramm“, teilte der Zoll am Freitag mit.

Darüber hinaus konnten die Zöllner noch ein Messer, einen Teleskopschlagstock und einen Satz gefälschter Kennzeichen sicherstellen.

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl, der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt Lingen eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen, Dienstort Nordhorn, übernommen.