Zoll beschlagnahmt Drogen im Wert von 200.000 Euro

Bei einer Kontrolle auf der A30 in Höhe Rheine-Kanalhafen hat der Zoll in der vergangenen Woche 21 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Das Amtsgericht Rheine erließ Haftbefehl gegen den Fahrer.

gn Ibbenbüren. Marihuana im Wert von etwa 200.000 Euro haben Kontrolleure des Hauptzollamts Münster am vergangenen Donnerstag beschlagnahmt, berichtet die Münsterländische Volkszeitung. Gegen 20 Uhr fiel ihnen in Höhe von Rheine-Kanahafen ein Auto mit belgischem Kennzeichen auf, das in Richtung Osnabrück fuhr. Die Beamten setzten ein Anhaltezeichen, in einer Nothaltebucht in Ibbenbüren-West kontrollierten sie dann Auto und Fahrer.

Der 39-jährige Albaner, der in Belgien wohnt und das Fahrzeug fuhr, „gab an, dass er für ein paar Tage seine Freunde in Hamburg beziehungsweise Lübeck besuchen wollte“, teilte der Zoll mit. Drogen habe er nicht dabei.

Bei der Durchsuchung der Autos fanden die Zollbeamten im Kofferraum eine große schwarze Reisetasche sowie eine Kunststoffgewebetasche. In ihnen: mehrere Beutel Marihuana. Insgesamt waren es 21 Kilogramm, der Schwarzmarktwert der Drogen beläuft sich laut Zoll auf etwa 200.000 Euro.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ das Amtsgericht Rheine einen Haftbefehl.