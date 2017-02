Zöllner nehmen zwei Drogenschmuggler hoch

Insgesamt rund 200 Gramm Kokain und 450 Gramm Marihuana im Wert von mehr als 19.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner bei zwei Fahrzeugkontrollen in dieser Woche in Gildehaus.

gn Gildehaus. Die Zöllner kontrollierten am Dienstagnachmittag ein aus den Niederlanden eingereistes Auto auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 und fanden darin Drogen, teilte der Zoll mit. Der 36-jährige Fahrer gab an, mit seiner Frau, die eine Zeitarbeitsfirma besitzt, für einen Tag in Rotterdam auf einem geschäftlichen Treffen gewesen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Im Rahmen einer Taschenkontrolle fanden die Beamten bei dem osteuropäischen Fahrer im Genitalbereich unter seiner Hose zwei blaue Klemmtütchen, die leer waren, in denen sich aber zuvor nach Angaben des Reisenden „Speed“ befunden hat. Während der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Zöllner auf der Rücksitzbank eine schwarze Laptoptasche, in der sich unter anderen auch ein Ringbuchhefter mit etlichen Dokumenten in Klarsichthüllen befanden.

In einer dieser Hüllen fanden die Beamten zwischen zwei Schriftstücken eine gepresste weiße Platte in Plastikfolie eingeschweißt. Hierbei handelte es sich um insgesamt 200 Gramm Kokain im Wert von mehr als 14.500 Euro. Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn Haftbefehl gegen den Mann. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Marihuana auf dem Rücksitz

Bereits am Sonntag kontrollierten die Beamten im Gewerbegebiet in Gildehaus ein zuvor aus den Niederlanden eingereistes Fahrzeug. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte der 49-jährige Fahrer. Er gab an, für einen Tag zusammen mit seinem Beifahrer in der Nähe von Amsterdam gewesen zu sein, um sich dort einen Arbeitsplatz zu suchen. Da sie dort keinen Job gefunden hatten, seien sie nun auf dem Heimweg nach Berlin.

Die Zöllner zweifelten an dem Wahrheitsgehalt der Aussagen des Reisenden und entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle des Autos. Dabei fanden die Ermittler auf der Rücksitzbank eine Reisetasche. Darin befanden sich sieben kleine Plastikbeutel mit insgesamt 450 Gramm Marihuana im Wert von mehr als 4500 Euro. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.