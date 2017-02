Zöllner entdecken Drogen im Wert von 700.000 Euro

gn Bad Bentheim. 9,6 Kilogramm Kokain im Wert von 700.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Montagabend bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30. Der 34-jährige Fahrer gab an, einen Freund in Belgien besucht zu haben. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er. Wegen seines sehr nervösen Verhaltens entschlossen sich die Beamten zu einer genaueren Kontrolle.

Bei der Durchsicht des Wagens entdeckten die Zöllner unter einer Abdeckplatte zwischen der Rücksitzbank und dem Kofferraum einen Hohlraum. Dort kamen mehrere gefüllte Päckchen zum Vorschein. Bei dem Inhalt der Pakete handelte es sich um 9,6 Kilogramm Kokain im Wert von 700.000 Euro.

Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Nordhorn übernommen.