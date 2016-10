Zivilschutz: 336 Tote bei Hurrikan „Matthew“ in Haiti

dpa Port-au-Prince. Bei dem schweren Hurrikan „Matthew“ in Haiti sind nach offiziellen Angaben 336 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden noch vermisst und 211 weitere verletzt, wie der nationale Zivilschutz mitteilte. Mehr als 60 000 Menschen suchten demnach Schutz in Notunterkünften. In verschiedenen Medien war zuletzt von deutlich mehr Todesopfern die Rede. Rettungskräfte vor Ort sagten der dpa, sie rechneten damit, dass die Zahl der Toten noch steigen werde. Hurrikan „Matthew“ hatte den Südwesten Haitis mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen.