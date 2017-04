„Zirkushostel“: Kurzurlaub für kranke Kinder

Umgeben von zahlreichen Spendern und Unterstützern starten (in der Mitte) Dini und Heinz-Gert Niers sowie Insa und Jürgen Müller-Popken in die neue Saison ihres Projekts. Foto. Sebastian Hamel

Video Zirkushostel: Mietfreier Urlaub für krebskranke Kinder Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Twist: Direkt am Neuringer Moorsee gelegen, steht ein roter Zirkuswagen und bietet eine originelle Kulisse für den anstehenden Familienurlaub. Er dient allerdings auch einem caritativen Zweck. Mietfrei steht er Familien mit krebskranken Kindern als Urlaubsdomizil zur Verfügung.

Neuringe. Insa und Jürgen Müller-Popken bekommen leuchtende Augen, wenn sie von den Erlebnissen des vergangenen Sommers berichten. Da konnten erstmals acht Familien mit krebskranken Kindern eine schöne Zeit auf dem Ponyhof Niers in Neuringe verbringen – und das kostenlos, durch die Unterstützung zahlreicher Spender. Den jungen Patienten sollen damit ein paar schöne Momente beschert werden in einem Leben, das von Untersuchungen und Chemotherapien geprägt ist.

„Schon drei Tage können hilfreich sein“, weiß Insa Müller-Popken, die mit ihrem Mann ebenfalls auf dem Ponyhof-Gelände lebt, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Zirkuswagen. Mit viel Hingabe haben sie täglich eine Kinderbetreuung angeboten – damit auch die Eltern, die sich ansonsten unentwegt kümmern, eine Auszeit nehmen können. Jürgen Müller-Popken berichtet: „Das ist seltsam für die Eltern, aber wir sagen ihnen: Nehmt euch diese drei Stunden am Tag, wir machen das schon.“

Für die Kinder wird indes nicht einfach „täglich irgendetwas“ veranstaltet: Vielmehr gibt es ein Thema, das sich vom ersten bis zum letzten Tag durchzieht und einen regionalen Bezug hat. So kann es passieren, dass die im Emsland beheimateten Aulken-Zwerge morgens einen Brief schreiben und um Hilfe bei der Erledigung einer Aufgabe bitten. Auf diese Weise entstanden zum Beispiel kleine Häuser aus Torfballen, gespendet von der Firma Brill aus Georgsdorf. Am Ende des Aufenthalts gibt es dann sogar ein Dankeschön der Aulken an die Kinder: ein kleines Fläschchen mit Heilflüssigkeit.

Die Müller-Popkens betonen, dass sie keine Sozialpädagogen oder Therapeuten sind. „Wir fantasieren uns vorwärts“, sagen sie. „Die Kinder sind in ihrem Leben eingespannt in das, was sie müssen. Hier können sie tun, was sie wollen: Wenn sie Boot fahren möchten, wird es gemacht – auch wenn es gerade eigentlich nicht ins Konzept passt.“ Das Gelände mit seinem See, dem Wald, Feldern und Tieren sei optimal für das Projekt. Ein Höhepunkt seien auch die Kutschfahrten mit Monika Althuser und ihren Shetlandponys.

Zahlreiche Spender haben zum Gelingen der Aktion beigetragen: Insgesamt 8000 Euro waren durch ein Crowdfunding für die Finanzierung des Wagens zusammengekommen, weitere Privatspenden in Höhe von 2000 Euro ermöglichten den Aufenthalt der acht Familien. Und es ging weiter: Frauenvereine spendeten ebenso wie die Laternenkinder Neuringe-Mitte und die Neurologische Abteilung des Ludmillenstifts Meppen, auch auf Hochzeiten, Beerdigungen und weiteren Veranstaltungen wurde Geld gesammelt. Inzwischen sind schon 27 Übernachtungen in der kommenden Saison gesichert, von denen bereits neun verbucht sind. Als Kooperationspartner wurden der Tierpark Nordhorn und das Taxiunternehmen Eising gewonnen, die kostenlosen Eintritt beziehungsweise Transfer anbieten.

Heinz-Gert Niers als „Hausherr“ bestätigt den positiven Verlauf des ersten Durchgangs im vergangenen Jahr. Bewegt von den Eindrücken sagt er: „Es wird einem bewusst: Was wir als selbstverständlich ansehen, haben diese Kinder – die zum Teil nur das Krankenhaus kennen – noch nie erlebt.“ Für 2017 sollen ein modifiziertes Reitangebot, zwei neue Boote, ein erweiterter Streichelzoo und ein neues Fußball-Golf-Feld für zusätzlichen Spaß sorgen. Der Zirkuswagen kann auch regulär gemietet werden.

Aktuell wird die Gründung eines Vereins vorbereitet, um mit dem Projekt als gemeinnütziges Organ auftreten zu können. Dies soll die Akquise weiterer Spender und Kooperationspartner begünstigen.