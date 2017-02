Zeugnisse für Zerspanungsmechaniker

gn Osterwald. Ihre Facharbeiterbriefe haben in der Gastwirtschaft Otten in Osterwald vor Kurzem 15 junge Zerspanungsmechaniker der Fachrichtung Dreh- und Frästechnik erhalten. Prüfungsausschussvorsitzender Bernd Gosink (IHK) überreichte zusammen mit Lehrervertreter Andreas Depmann (GBS Nordhorn) die Abschlusszeugnisse. (...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/zeugnisse-fuer-zerspanungsmechaniker-184683.html

