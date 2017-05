Zeugen gesucht: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Auto und ein Motorrad sind in einem Wohngebiet in Emsbüren zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der Kradfahrer schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Emsbüren. Am Mittwoch der vergangenen Woche ist es gegen 18.40 Uhr an der Kreuzung Hügeleschweg/ Milanweg in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der 20-jährige Motorradfahrer missachtete laut Polizeibericht an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 20-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Mathias-Spital nach Rheine gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Der Unfall ereignete sich in einem Wohngebiet, in dem die zulässige Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt ist. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei besteht der Verdacht, dass der Motorradfahrer mit deutlich höherer Geschwindigkeit gefahren ist. Die Polizei bitte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen vor dem Unfall der Motorradfahrer aufgefallen ist, sich mit der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 in Verbindung zu setzen.