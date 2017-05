Zeugen gesucht: Jugendlicher geschlagen

gn Lingen. Vor der Lookentorpassage an der Marienstraße in Lingen ist am Donnerstagnachmittag ein Jugendlicher geschlagen worden. Ein bislang unbekannter Täter hatte dabei einen 16-jährigen Jugendlichen aus Emsbüren angegriffen und verletzt. „Der Täter hatte den jungen Mann gegen 16.50 Uhr in gebrochenem Deutsch gefragt, warum er so blöd grinse. Er schnipste seine Zigarette auf das Opfer, schlug unvermittelt mehrfach zu und stieß das Knie in dessen Bauch“, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 16-jährige ging zu Boden. Noch bevor der Täter weiter zuschlagen konnte, griffen unbeteiligte Zeugen ein. Der Angreifer flüchtete. Er wird als etwa 16 bis 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er ist augenscheinlich von südländischer Herkunft und trug eine schwarze Jacke und darunter ein Kleidungsstück in Tarnfarben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.