Zerspanungsmechaniker/in

gn Nordhorn. Wenn Maik Wilhelm eine Maschine einstellt, geht es um hundertstel Millimeter. Eine falsche Einstellung kann einen Schaden von mehreren zehntausend Euro anrichten. Daher arbeitet der 18-jährige mit absoluter Präzision.

Wilhelm ist im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei der Firma Reinert-Ritz in Nordhorn-Klausheide. Das Unternehmen ist Spezialist für Halbzeuge und Rohrleitungsteile aus thermoplastischem Kunststoff. Maik Wilhelm hat den Beruf gewählt, weil er „etwas mit PCs zu tun hat, aber man nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss“, so der Lehrling.

Sein beruflicher Alltag besteht unter anderem daraus, CNC-Programme zu schreiben und Drehmaschinen einzurichten. „Ich wollte etwas Handwerkliches lernen, aber auch Abwechslungsreiches“, sagt Wilhelm. Für den Beruf braucht er räumliches Vorstellungsvermögen: Wenn ihm eine Zeichnung vorgelegt wird, muss er sich vorstellen können, wie das fertige Produkt auszusehen hat. In der Schule war Wilhelm gut in Mathematik und Physik, eine weitere Voraussetzung für Zerspanungsmechaniker. Ein Volumen ausrechnen? Kein Fremdwort und vor allem kein Problem für den Lehrling. Die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Teil 1 läuft gut. „Ich bin stolz auf meine Arbeit, weil alles passt und ich Erlerntes anwenden kann“, bemerkt er zufrieden. Zunächst dreht er ein Teil und misst dann nach, ob die Einstellungen der CNC-Maschine stimmen oder nachjustiert werden müssen.

Eine Herausforderung ist der Wechsel des Materials: Wilhelm arbeitet mit Kunststoff und Stahl. Deren unterschiedliche Eigenschaften muss er berücksichtigen, wenn er den Druck, die Drehzahl oder den Vorschub an der Maschine einstellt. „Den Beruf finde ich spannend und interessant“, sagt er und lächelt. „Das Beste ist das Erfolgserlebnis zum Schluss: Wenn ich eine Maschine eingestellt habe, sehe, was da rauskommt und das fertige Stück in der Hand halte.“

Dabei ist der Job körperlich anstrengend. „Man muss schon fit sein, weil man den ganzen Tag viel steht, läuft und Dinge herumträgt“, sagt Wilhelm. Seinen Freunden musste er den Beruf erst erklären „vor allem Frauen hatten keine Ahnung, was ein Zerspanungsmechaniker macht“, berichtet er und grinst. Er ist so zufrieden mit seiner Berufswahl und seinem Arbeitgeber, dass er beides empfehlen würde „ich habe Spaß bei der Arbeit. In der Firma herrscht ein sehr gutes, kollegiales Betriebsklima.“

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, wovon der Lehrling das erste Jahr an der Berufsfachschule für Metall- und Fertigungstechnik absolviert. Danach setzt er im Betrieb die Theorie in Praxis um und besucht die gewerbliche Berufsschule. Weil Wilhelm nach der Lehre gern übernommen werden will, kommt er pünktlich zur Arbeit und arbeitet „so sorgfältig wie möglich“, sagt Wilhelm.

