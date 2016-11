Zeitungsbote in Neuenhaus angegriffen

gn Neuenhaus. Ein 62-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen durch bislang unbekannte Männer attackiert worden. Nach Angaben der Polizei war das Opfer gegen 3.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Morsstraße unterwegs und stellte dort Zeitungen zu. In Höhe des Vorplatzes eines dortigen An- und Verkaufsgeschäftes wurde er dann unvermittelt angegriffen. Er verspürte einen Schlag auf den Hinterkopf und stürzte mit seinem Fahrrad auf die Straße. Die Täter traten auf das am Boden liegende Fahrrad ein und flüchteten anschließend zu Fuß. Den Angaben zufolge stellten die Angreifer keine Forderungen und hatten es offenbar auch nicht auf das Hab und Gut des Opfers abgesehen. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden. Eine detaillierte Beschreibung der Täter liegt aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.