Zehntausende Philippiner flüchten vor Taifun Nock-Ten

dpa Manila. Zehntausende Menschen haben sich am Weihnachtstag auf den Philippinen vor dem von Osten herannahenden Taifun Nock-Ten in Sicherheit gebracht. Nach Berechnungen der Meteorologen dürfte der tropische Sturm in den Abendstunden Land in der Provinz Catandues erreichen. Bisher wurden bereits konstante Windgeschwindigkeiten von 185 Stundenkilometern gemessen, einzelne Orkanböen erreichten Spitzengeschwindigkeiten von 255 Stundenkilometern. Für die Küstengebiete wurden bis zu 2,5 Meter hohe Wellen vorausgesagt.