Zehntausende Liter Gülle überfluten Hof in Bilk

Gülle-Einsatz für die Wettringer Feuerwehr am Montag: Auf einem Hof waren erhebliche Mengen Gülle freigesetzt worden. Eine Gefahr für Fische in der nahe gelegenen Vechte besteht laut Kreisverwaltung jedoch nicht.

Wettringen/Bilk. „Technische Hilfe“ lautete das Stichwort, unter dem die Freiwillige Feuerwehr Wettringen am Montagmorgen um kurz nach 9 Uhr zu einem Einsatz in den Wettringer Ortsteil Bilk ausgerückt ist. Auf einem Hof waren schätzungsweise rund 10.000 bis 20.000 Liter Gülle ausgelaufen. Ein Landwirt hatte zu viel Gülle in ein Becken gepumpt, das in der Folge übergelaufen ist. Die Jauche flutete weite Teile der Hofanlage und Gräben im Umkreis.

Nach Angaben des Kreises Steinfurt ist die Gülle zu Teilen in Richtung eines Grabens gelaufen, der in die Vechte mündete. „Dieser führt aktuell aber wenig Wasser, sodass die Gülle nicht in Richtung des Flusses abgelaufen ist“, teilte eine Sprecherin des Kreises Steinfurt am Nachmittag mit. Somit bestehe keine Gefahr für Fische. Ohnehin habe der Landwirt schnell und richtig gehandelt: „Er hat umgehend die Feuerwehr und benachbarte Landwirte informiert.“ Die Nachbarn füllten den Graben kurzfristig mit Mutterboden, so bildete dieser quasi eine Barriere für die Gülle.

Auch halfen benachbarten Landwirte, die Gülle abzupumpen und fuhren mit ihren Gülleanhängern auf den Hof. Am Dienstag soll eine Spezialfirma anrücken, die die Böschung und den Boden auskoffern wird.