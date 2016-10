Zehn Mitglieder im Bentheimer Rat geehrt

Zehn Mitglieder scheiden aus dem Bentheimer Rat aus. Am Montagabend wurden sie geehrt.

Bad Bentheim. Ein bisschen Wehmut war dabei, als sich am Montagabend die Ratsmitglieder in Bad Bentheim zur letzten Sitzung im Rathaus trafen. Bei der nächsten Zusammenkunft am Mittwoch, 2. November, wird der Rat nach der Kommunalwahl vom 11. September ein anderes Gesicht haben. Zehn Mitglieder scheiden aus dem Gremium aus: Michael Assmann, Friedhild Füser, Stefan Gerdes (alle Grüne), Günter Hasebrock, Helena Hoon, Dirk Horstmeier, Heiner Tannen, Susanne Veenker (alle CDU), Ludwig Horstmann, und Jürgen Luksherm (beide SPD).

„Große Leistung, sich so lange ehrenamtlich zu engagieren“

Eine Urkunde für jeweils 25 Jahre im Rat der Stadt Bad Bentheim erhielten Michael Assmann und Ludwig Horstmann aus den Händen von Jan Arning, Geschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. „Es ist eine große Leistung, sich so lange ehrenamtlich zu engagieren“, sagte Arning in Richtung Michael Assmann und würdigte dessen Einsatz insbesondere im Bereich der Ökologie und des nachhaltigen Wirtschaftens. Assmann war darüber hinaus auch 15 Jahre im Kreistag tätig.

Bei der Würdigung der Verdienste Ludwig Horstmanns stellte Arning insbesondere dessen Engagement für die Partnergemeinde Wolkenstein heraus. „Sie haben die Beziehungen zu Wolkenstein kontinuierlich vertieft. Das verdient Lob, Anerkennung und Respekt.“

Nette Worte und Blumensträuße

Für alle scheidenden Ratsmitglieder hatte Bürgermeister Volker Pannen viele nette Worte und Blumensträuße parat. „Mit Michael Assmann verliert der Rat eine besondere Koryphäe“, würdigte der Bürgermeister den scheidenden Ratsherrn der Grünen. Ludwig Horstmann lobte er als „einen unabhängigen Kopf mit klaren Leitplanken“, der sich immer sehr für die Landgemeinden stark gemacht habe.

„Wir sind euch allen zu Dank verpflichtet“, sagte der Bürgermeister. „Ich habe diesen Rat als sehr unaufgeregt erlebt. Wir sind über Fraktionsgrenzen hinaus immer sehr sachlich miteinander umgegangen.“ Schärfe habe oftmals nur von Außen auf den Rat eingewirkt. Gerade die sozialen Medien hätten inzwischen stark an Bedeutung gewonnen. „Allerdings nicht zum Vorteil“, mahnte Pannen. „Besonders ernüchternd ist es für uns Entscheidungsträger, wenn sich niemand für unsere Antworten interessiert“, kritisierte der Bürgermeister die zunehmende Anzahl negativer Facebook-Kommentare. „Ich wünsche mir, dass wir unsere unaufgeregte und bürgerorientierte Arbeit fortsetzen.“ Ratsvorsitzender Andre Holke (CDU) hatte einige Zahlen parat: 216 Sitzungen absolvierten die Bad Bentheimer Ratsmitglieder in der zurückliegenden Legislaturperiode. 40 Ratssitzungen, 87 Mal kam der Verwaltungsausschuss zusammen, 29 Mal der Bauausschuss, 15 Mal der Finanzausschuss, 13 Mal der Ausschuss für Jugend und Soziales sowie 14 Mal der Ausschuss für Tourismus und Kultur, zehn Mal der Bildungsausschuss und acht Mal tagte der Sportausschuss.

„Durchaus etwas bewegt“

„Diese Zahlen zeigen, dass die Ratsarbeit aufwendig ist, aber wir haben durchaus etwas bewegt“, blickte Holke auf die vergangenen Jahre zurück. Ein Meilenstein sei etwa die Neuvergabe der Strom- und Gaskonzession mit Gründung der EBB gewesen. Intensiv habe man auch am Thema Haushaltskonsolidierung- und Sicherung gearbeitet. „Da liegt auch noch einiges an Arbeit vor uns.“

Treffend fasste Helena Hoon, die nach 20 Jahren aus dem Rat ausscheidet, mit einem Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau zusammen: „Es gibt nur einen Weg zur Glaubwürdigkeit in der Politik: Man muss sagen, was man tut und tun, was man sagt“. Eine wichtige Maxime, auch für den neuen Rat.