Zehn Jahre nach dem Fall Kevin will Kinderschutzbund mehr Prävention

dpa Hannover. Zehn Jahre nach dem Tod des kleinen Kevin in Bremen sieht der Deutsche Kinderschutzbund nach wie vor Verbesserungsbedarf im Präventionsbereich der Jugendhilfe. Es müsse in allen Städten in Deutschland Präventionsketten geben, damit man früh auf Überforderung reagieren kann, erklärte der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers. Polizisten hatten den zweijährigen Kevin im Oktober 2006 tot im Kühlschrank seines drogensüchtigen Ziehvaters entdeckt. Der Fall war ausschlaggebend für Reformen des Kinderschutzes bundesweit.