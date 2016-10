Zahl der Hurrikan-Todesopfer in Haiti steigt auf über 260

dpa Port-au-Prince. Hurrikan „Matthew“ hat in Haiti allein in dem am stärksten betroffenen Department im Süden des Karibikstaates mehr als 260 Menschen getötet. Das berichten lokale Medien. Zuvor hatten die Behörden 108 Todesopfer im ganzen Land gemeldet. Es wird mit weiteren Opfern gerechnet. Der Wirbelsturm der Kategorie 4 hatte Haiti am Dienstag getroffen und dort schwer gewütet. Inzwischen steuert „Matthew“ die Ostküste des US-Bundesstaates Florida an. Das Hurrikan-Zentrum in Miami sprach von einem „extrem gefährlichen Sturm“.