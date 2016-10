YouTube und Gema einigen sich bei Musikvideos

Mehr aus diesem Ressort

Taugt Deutschland noch als Klimaschutz-Vorbild? Bis zur UN-Klimakonferenz wird die Umweltministerin nach eigener Einschätzung keinen Plan zur Reduzierung deutscher Treibhausgas-Emissionen in der Tasche haben. Einer ihrer schärften Kritiker sendet andere Signale. mehr...

Die türkische „Cumhuriyet“ will sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Auch wenn ihre Belegschaft durch die Festnahmen reduziert ist, erscheint die Zeitung. Das Blatt kritisiert den „Schlag gegen die freie Presse“ - und gibt sich gewohnt unbequem. mehr...

Die Bundeswehr unterstützt den Kampf gegen die Terrormiliz IS mit Aufklärungsjets. Ein Zwischenfall bei der Luftbetankung zweier deutscher Tornados wirft ein Schlaglicht auf die Risiken des Einsatzes. mehr...

Zwei Monate nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) heute im Schweriner Parlament zur Wiederwahl. Der 67-Jährige ist seit 2008 Regierungschef und strebt seine dritte Amtszeit an der Spitze einer SPD/CDU-Koalition an. mehr...