„Wort des Jahres“ wird bekanntgegeben

dpa Wiesbaden. Brexit, postfaktisch oder Gruselclown - die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt heute in Wiesbaden das „Wort des Jahres“ bekannt. Alljährlich wird damit der Begriff gekürt, der nach Ansicht der Experten die öffentliche Diskussion am meisten bestimmte. Zu den Favoriten gehört nach Angaben der Gesellschaft neben „Gruselclown“ das Kunstwort „Brexit“. Auch der Begriff „postfaktisch“ steht auf der Liste. Er beschreibt die Vorherrschaft von Gefühlen und Ressentiments anstelle von Fakten in der öffentlichen Meinung. 2015 war „Flüchtlinge“ ausgewählt worden.