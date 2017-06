Wolterink führt das Nationalteam bei der EM an

Neuenhaus. Köln, Nizza, Zagreb – das sind imJuni die Stationen von Jörn Wolterink als Kapitän der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft. Der Neuenhauser nimmt mit der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) ab Dienstag, 20. Juni, an der Europameisterschaft im kroatischen Zagreb teil. „Unser Traum ist der Einzug ins Halbfinale, denn dann hätten wir uns für die WM 2018 in Sotschi qualifiziert“, sagt der Leistungsträger des Verbandsligisten SG Neuenhaus/Uelsen. Bereits am kommenden Mittwoch versammelt Bundestrainer Kai Bierbaum seinen zehnköpfigen Kader zum Start der letzten Vorbereitungsphase in Köln. Von dort geht es einen Tag später zu einem Trainingslager mit Vorbereitungsturnier und mehreren Testspielen ins französische Nizza.

Wolterink war ebenso wie zwei weitere aktuelle Teamkollegen schon vor zwei Jahren bei der EM in Lloret de Mar dabei. „Seitdem haben wir gute Spieler dazubekommen und damit weiter an Qualität gewonnen. Mit etwas Glück können wir bei dem Turnier weit kommen“, sagt Wolterink. Auch er erkennt die zunehmende Professionalisierung des Beachhandballs in Deutschland.

Jörn Wolterink hat als torgefährlicher Stammspieler des deutschen Beachhandball-Meisters BC Sanddevils Minden viel Erfahrung auf Sand. Daneben gehören viele Handballer aus der 1. und 2. Bundesliga zum Team – darunter Dominik Weiß, der in der Halle für den Bundesligisten TVB 1898 Stuttgart spielt und im November sein Debüt in der Hallen-Nationalmannschaft gab, sowie Torwart Daniel Rebmann. Der Keeper von Frisch Auf Göppingen gehörte 2015 in Spanien zum deutschen Team, das den achten Platz belegte. „Wir sind physisch sehr gut aufgestellt. Viele der Jungs sind an die zwei Meter groß, haben aber trotzdem eine gute Beinarbeit“, sagt Trainer Bierbaum.

Erster Gegner bei der EM ist am 20. Juni das starke Team aus Russland. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Dänemark, Ungarn, die Niederlande, Polen und Spanien. Die besten vier Teams qualifizieren sich für die Hauptrunde. Das Endspiel ist für Sonntag, 25. Juni, geplant.