Wollte Toter vom Boerweg „aussteigen“?

Nordhorn. Die im August gefundene Leiche am Boerweg in Nordhorn hält sowohl die deutsche als auch die niederländische Justiz auf Trab. Die Niederländer Gerben B. (48 Jahre), sein Bruder Roel (60) und Gerbens Neffe Lars (22) aus Wierden stehen im Tatverdacht, Juan Antonio Alvarez umgebracht zu haben (die GN berichteten). Ob es sich bei dem Toten in Nordhorn wirklich um Alvarez handelt, ist zwar offiziell noch nicht bestätigt, gilt jedoch als wahrscheinlich.

Aber während die zuständige Staatsanwaltschaft Osnabrück auch nach mehrfacher GN-Nachfrage keine weiteren Details zu dem Fall offenlegen will, sind in den Niederlanden nähere Einzelheiten bekanntgeworden. So berichtet der „Twentsche Courant Tubantia“, dass der Tatverdächtige Gerben B. den Mord an Alvarez bestreitet. Die „Tubantia“ bezieht sich dabei auf die Aussage seines Anwalts Janbart Kalk. Gerben B.s’ Untersuchungshaft in Amsterdam sei inzwischen um weitere 60 Tage verlängert worden, sein Neffe Lars sei aber wieder auf freiem Fuß. Als dritter Tatverdächtiger sitzt in Deutschland Roel B. in Untersuchungshaft. Er war auf der Flucht in Warendorf von der Polizei gestellt worden. Eine Auslieferung der beiden anderen Verdächtigen habe die deutsche Justiz bisher nicht beantragt, schreibt die „Tubantia“.

Nach Informationen der „Tubantia“ soll Alvarez geplant haben, in das Heimatland seines Vaters, Spanien, auszuwandern. Deswegen habe er angekündigt, sich aus dem Hanfanbau am Boerweg zurückzuziehen. Das habe Alvarez Freunden erzählt. Laut „Tubantia“ soll diese Ankündigung Alvarez das Leben gekostet haben: Für die Familie B. habe er zu viel über das Drogengeschäft gewusst. Nur wenige Tage nach Alvarez’ Ankündigung waren sein Mercedes und Portemonnaie in Amsterdam gefunden worden.

Zehn Wochen später war die Leiche am Boerweg entdeckt und aus 60 Zentimeter Tiefe ausgegraben worden. Der Obduktionsbericht bestätigte Gewalteinwirkung. Am Tatort sei auffällig gewesen, dass der Fußboden vor dem Schlafzimmer nass gewesen sein soll. Die Informanten der „Tubantia“ gehen davon aus, dass dort Spuren verwischt wurden.

Die deutsche Staatsanwaltschaft lehnt eine Stellungnahme zu den Informationen der „Tubantia“ ab.