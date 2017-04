Wollen Sie (Wild-)Tiere im Zirkus sehen?

Mehr aus diesem Ressort

Der Vorstand der Theaterwerkstatt Nordhorn hat den neuen Kooperationsvertrag mit der Stadt unterschrieben. Im September will die Laienspielschar eine Komödie auf die Bühne der Kornmühle bringen. mehr...

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Unbekannte hatten in Nordhorn einen Felsbrocken auf eine Straße gelegt. Ein Autofahrer krachte dort gegen. mehr...

In Nordhorn haben sich im Laufe der vergangenen Tage fast tausend Helfer an der Umweltwoche beteiligt. Am Sonnabend fand die Müllsammelaktion der Stadt mit dem „Frühjahrsputz“ ihren Höhepunkt. mehr...