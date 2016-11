Wolkensteiner Pyramide dreht sich wieder

Sie dreht sich wieder. Die Pyramide aus Wolkenstein auf dem Bad Bentheimer Marktplatz. Am Mittwochabend wurde sie offiziell „angeschoben“.

Bad Bentheim. Zum Start in die Adventszeit in Bad Bentheim hat es auch Mittwochabend wieder das sogenannte „Anschieben“ der Weihnachtspyramide auf dem Marktplatz gegeben. Eröffnet wurde der kleine Weihnachtsmarkt rund um die Pyramide auch in diesem Jahr von Nachtwächter Johannes Thier und Bürgermeister Volker Pannen, der die enge Verbindung zur Partnerstadt Wolkenstein hervorhob.

Aus dem Erzgebirge stammen die Pyramide und der Brauch des Anschiebens. Auch 2016 war das Schauspiel gut besucht. Die Pyramide sorgte für stimmungsvolle Beleuchtung, die Besucher ließen sich nicht nur Glühwein und Stollen – gespendet von der Bäckerei Helms aus Gildehaus – schmecken. Der Erlös ist für das Syrien-Projekt des Ehl-i BeytVereins aus Schüttorf bestimmt. Musikalisch begleitet wurde das achte Anschieben vom Posaunenchor der altreformierten Kirche Bad Bentheim.