Wolfgang Schmidt bleibt TuS-Trainer

gn Gildehaus. Die Fußballabteilung des TuS Gildehaus kann weiter mit den erfolgreichen Trainerteams der Seniorenmannschaften planen. Wie der Verein mitteilt, haben Trainer Wolfgang Schmidt und die Betreuer des Bezirksliga-Teams, Dieter Wieking und Patrik Sackbrook, vor der Winterpause zugesagt, auch nächste Saison der ersten Mannschaft zur Verfügung zu stehen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, „haben auch alle Spieler des aktuellen Kaders fest zugesagt, dass sie auch in der nächsten Saison beim TuS Gildehaus Fußball spielen“. Auch die Trainerteams der zweiten und dritten Mannschaft sowie der Alten Herren werden ihre Arbeit in der neuen Saison fortsetzen.

Der TuS Gildehaus bleibt seiner Linie treu und baut auf Spieler aus der eigenen Jugend beziehungsweise auf Akteure, die im Verein ausgebildet wurden. „Durch die derzeitigen sportlichen Erfolge in allen Seniorenmannschaften sieht man sich beim TuS Gildehaus in der derzeitigen Vereinsarbeit in der Fußballabteilung darin bestätigt“, heißt es in der Mitteilung. Man sei bestrebt, diesen erfolgreichen Weg auch in den nächsten Jahren mit den Trainerteams um Wolfgang Schmidt fortsetzen und intensivieren zu können.