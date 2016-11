Wolf aus Polen reißt Damhirsch in Bippen

Das Tier ist einzelner Einwanderer und noch nirgendwo in Deutschland in Erscheinung getreten. Der Wolfsbeauftragte rät zur Ruhe: Der Wolf gehe nicht auf Spaziergänger zu und sei kein Problem.

Bippen. Viele Fachleute haben es vermutet, nun ist es offiziell. Im nördlichen Kreis Osnabrück – genauer in der Samtgemeinde Fürstenau – hält sich ein Wolf auf. Den endgültigen Beweis dafür lieferte nun das Ergebnis einer Genanalyse. Auch gibt es inzwischen eine Reihe von Fotos, die den Wolf zeigen.

Bisswunde am Hals

Auf eine der ersten Wolfsspuren stieß Jagdpächter Gerd Lömker. An der Grenze der beiden Bippener Ortsteile Hartlage und Ohrte lag am Straßenrand ein toter Damhirsch. Ein kapitales Tier, 80 Kilo schwer. Es wies eine Bisswunde am Hals auf, war aber ansonsten kaum angeschnitten. Auch gab es keine Kampfspuren. War das Tier von einem Auto angefahren worden? Hatte dann ein Fuchs sich an dem Kadaver gütlich getan? Denkbar. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, informierte Gerd Lömker unter anderen Kreisjägermeister Martin Meyer Lührmann, den Damwildhegeringsleiter Bernhard Haverkamp und auch Wolfsberater Arndt Eggelmeyer. Die gingen der Sache sofort auf den Grund.

Das Fazit: Die Bisswunde war eigentlich für einen Wolf zu klein. Also tatsächlich ein Fuchs? Sicherheitshalber nahm Arndt Eggelmeyer eine Probe von der Biss-Stelle und schickte sie an das Labor der Landesjägerschaft in Hannover. Gleichwohl musste er bis November auf das Ergebnis warten. Es fiel eindeutig aus: Der Biss stammt von einem Wolf, damit war ein C1-Nachweis erbracht, wie die Fachleute sagen. Im Vergleich zu Hinweisen der Kategorie C2 und C3 gilt er als definitiv wissenschaftlich gesichert. Im Landkreis Osnabrück gibt es nunmehr in diesem Jahr drei C1-Nachweise – in Ostercappeln, Groß Drehle bei Gehrde und eben jetzt in Ohrte/Hartlage. Darüber hinaus liegen eine Reihe von bestätigten und unbestätigten Hinweisen vor.

Zahlreiche Spuren

Der Bippener Wolf hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Spuren hinterlassen. Mehrfach ist er in Fotofallen getappt. Mehrfach hat er Damwild und auch einige Schafe gerissen, wie Martin Meyer Lührmann und der Leiter des Hegeringes Bippen, Andreas Dühne, berichten.

Beide mahnen – ebenso wie Bernd Haverkamp, Arndt Eggelmeyer und Markus Rolf von der unteren Naturschutzbehörde des Landeskreises Osnabrück – zur Ruhe. Es handele sich derzeit um einen einzelnen Wolf. Er gehe nicht auf Spaziergänger zu und sei kein Problem.

Aus Polen eingewandert

Der Wolf stamme zudem nicht aus den in Niedersachsen bekannten Rudeln. Er sei vielmehr aus Polen eingewandert und bisher noch nirgendwo in Deutschland in Erscheinung getreten, so der Kreisjägermeister. Es gelte jetzt abzuwarten, wie sich alles weiterentwickele. Möglicherweise ziehe der Wolf irgendwann weiter, möglicherweise aber kämen weitere Tiere hinzu und bildeten ein Rudel. Dann müsse die Situation neu betrachtet werden.

Gleichwie: Das Thema bedürfe einer sachlichen Behandlung – auch mit Blick darauf, dass der Wolf weitere Nutz- und Wildtiere reißen könnte, wie Bernhard Haverkamp ergänzt.

Für erste Veränderungen hat der Wolf bereits gesorgt. Das Damwild in der Region beispielsweise ist nicht mehr so sichtbar, es tritt abends später aus dem Wald und hält sich im Gegensatz zu früher ausschließlich in Rudeln auf. Das Damwild reagiert also auf den Wolf.

Dossier zum Thema Der Wolf in der Region