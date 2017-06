Wohnmobilstellplatz in Uelsen eröffnet

Uelsen. Über Pfingsten haben die ersten Urlauber mit ihren Wohnmobilen den neuen Stellplatz im Feriengebiet von Uelsen bereits angesteuert. „Und sie waren – nach allem, was wir gehört haben – sehr zufrieden“, erzählt Detlef Egberink, Mitarbeiter des Bauamts im Rathaus von Uelsen. Ihre Feuertaufe hat die neue Anlage also bestanden. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass das neue Angebot rasch bekannt wird und dass mit Beginn der anstehenden Sommerferien möglichst viele Wohnmobile auf den insgesamt 13 Flächen parken.

„Der neue Stellplatz passt sehr gut in die Infrastruktur des Feriengebiets. Er liegt direkt an den beiden Bädern, ganz in der Nähe des Hotels. Auch die Minigolf-Anlage ist nicht weit entfernt“, betont Uelsens ehrenamtlicher Bürgermeister Hajo Bosch. Er attestiert dem neuen Stellplatz einen „hohen Standard“. Eigentümer der Anlage ist die Gemeinde Uelsen, Betreiber hingegen sind die Bäderbetriebe Nordhorn Niedergrafschaft (BNN), die auch das Waldbad in ihrer Verantwortung haben.

Die Wohnmobile stehen in Südlage auf einer ehemaligen Grünfläche zwischen Hallenbad und Freibad mit Blick auf Wald, Felder und Wiesen. Jede Stellfläche ist mit Gittersteinen befestigt und verfügt über eine kleine Rasenfläche und eine Steckdose, die über einen Automaten – nach Zahlung von 50 Cent pro Kilowattstunde Strom – freigeschaltet werden kann. Besonderer Clou: Auf der Anlage ist kostenlos WLAN (mobiles Internet) verfügbar.

Wer zuerst kommt, parkt zuerst

Für große Fahrzeuge werden zwei Buchten von zwölf Metern Länge angeboten, für normale Fahrzeuge gibt es elf Buchten, die zehn Meter lang sind. Wer ein Wohnmobil abstellen will, muss an einem Parkscheinautomaten, der in den nächsten Wochen aufgestellt wird, für fünf Euro ein Tagesticket kaufen. Das geht mit Bargeld, aber auch mit einer EC-Karte. Das sogenannte „Pinnen“ ist vor allem bei Niederländern sehr verbreitet. Und alle Beteiligten hoffen, dass möglichst viele Urlauber aus dem Nachbarland den Weg in den staatlich anerkannten Erholungsort finden. Allerdings nur mit dem Wohnmobil – das Parken von Wohnwagen ist nicht erlaubt. Fahrzeuge dürfen den Stellplatz für bis zu fünf Tage nutzen. Und da gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, parkt zuerst. Eine Reservierung ist nicht möglich.

Der Stellplatz, auf den in Zukunft im Ort gut ein Dutzend Schilder hinweisen sollen, ist das ganze Jahr über geöffnet. Die Anlage ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Lampen brennen auch nachts, dann aber nur mit 50 Prozent Leistung. Auf dem benachbarten Hallenbadparkplatz ist eine Sanitärstation mit einem überfahrbarem Bodeneinlauf zu finden, wo Schmutz- und Toilettenwasser entsorgt werden können. Eine Kassettenleerung kostet einen Euro. An dieser Station können für einen weiteren Euro 100 Liter Frischwasser getankt werden. Nutzbar ist auch die öffentliche Toilettenanlage des Freibads.

Für den Stellplatz, mit dessen Bau im Februar begonnen wurde, sind Kosten von insgesamt 175.000 Euro angefallen. Davon trägt das Amt für Landentwicklung in Meppen 91.600 Euro. Der Landkreis schießt 45.000 Euro hinzu. Die restlichen 38.400 Euro muss die Gemeinde Uelsen tragen.