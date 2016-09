Wohnen im Erdgeschoss in bester Lage von Neuenhaus

In der Stadt Neuenhaus ist in einem kleinen Bereich der Innenstadt im Schnittpunkt von Hauptstraße und Veldhausener Straße künftig Wohnen im Erdgeschoss möglich. Entschieden werden soll jedoch in jedem Einzelfall.

In diesem Bereich der Hauptstraße in Neuenhaus dürfen künftig die Räume im Erdgeschoss auch als Wohnungen genutzt werden. Über die Anträge soll allerdings in jedem Einzelfall entschieden werden. Foto: Münchow

Neuenhaus. Durch die jetzt beschlossene Änderung des Bebauungsplanes „Grüner Weg“ wird die bislang geltende Festsetzung als „Kerngebiet“ aufgehoben und durch die Einstufung als „Mischgebiet“ ersetzt. Dadurch ist in diesem Bereich auch ein Wohnen im Erdgeschoss möglich. Aktueller Anlass ist ein bereits fertiggestelltes Neubauprojekt, für das der Investor nach Angaben der Stadtverwaltung trotz vielfältiger Versuche keinen gewerblichen Nutzer für das Erdgeschoss gefunden hat. Aber mit dem Beschluss will man auch den Leerständen von Geschäften begegnen.

In der politischen Diskussion war das Thema „Wohnen im Erdgeschoss“ in zentraler Citylage bislang durchaus kontrovers gesehen worden. Besonders die Sozialdemokraten hatten Vorbehalte gegen eine generelle Festsetzung als Mischgebiet. In der Sitzung des Stadtrates betonte Geert Thys (SPD), dass man die Zustimmung im Verwaltungsrat der Stadt davon abhängig gemacht habe, dass entsprechende Bauanfragen in dem nichtöffentlich tagenden Gremium jeweils vorgetragen und beraten würden. Da man das im Beschluss nicht wiederfinden könne, stellte er es erneut zum Antrag. Ansonsten könne die SPD nicht zustimmen.

Stadtdirektor Günter Oldekamp bestätigte, dass man die Sorge um einen „Dominoeffekt“ des Beschlusses im Verwaltungsausschuss diskutiert habe. Dass man über jeden Einzelfall im Verwaltungsausschuss beraten wolle, könne man im Protokoll festhalten. Das habe jedoch mit dem anstehenden Beschluss über die Umwandlung des Kerngebietes in ein Mischgebiet nichts zu tun. Zu jedem Vorhaben in dem Gebiet sei eine gemeindliche Stellungnahme nötig, daher werde man „automatisch im Verwaltungsausschuss darüber sprechen.“ Carl-Hendrik Staal betonte für die CDU, der vorliegende Beschluss sei „kein Freifahrtschein“ für Wohnen in dem Gebiet.

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erklärte Peter Schröter, der ursprüngliche Ansatz einer Ausnahmegenehmigung für das inzwischen fertige Bauvorhaben eines Investors in der Hauptstraße sei während der Diskussion der vergangenen Monate „auf der Strecke geblieben.“ Bislang habe man zugestimmt, um den Investor mit seinem Vorhaben „nicht zu blockieren“. Doch inzwischen gebe es ein neues Vorhaben, dass aber noch nicht entscheidungsreif sei. Um das bereits fertige Projekt nicht zu gefährden, werde man sich bei der Abstimmung über die Planänderung enthalten. Im Grundsatz könne man der Einstufung als Mischgebiet nicht zustimmen. „Derzeit haben wir das Gefühl, dass kein neuer Weg beschritten wird, sondern ein leichter Weg“, sagte der Bündnisgrüne.

Bei der Abstimmung votierten CDU und SPD für die Planänderung. Die Abgeordneten Friedhelm Buddenberg (CDU) und Peter Schröter (Grüne) enthielten sich der Stimme.