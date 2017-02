Mehr aus diesem Ressort

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche.

Im August vergangenen Jahres lief in Bad Bentheim eine große Suchaktion nach Werner Förster an. Im GN-Gespräch erzählt sein Sohn Derk Förster, wie die Familie mit der belastenden Situation umgeht.

Nach dreieinhalbjähriger Ausbildung haben nun 19 jungen Menschen aus der Grafschaft und dem Emsland in Meppen ihre Prüfungszeugnisse erhalten.

Die Gefahr, dass am 31. März, zum Ende dieser Eissportsaison, der Schlüssel zur Eissporthalle endgültig umgedreht wird, scheint erst einmal gebannt. Allerdings ist die Schonfrist abgelaufen.

Sportbegeisterte sowie Theater- und Musicalfreunde kommen am Wochenende in der Region nicht zu kurz. Neben einem HSG-Spiel und vielen Theater- und Comedyaufführungen, gibt es in Nordhorn auch einen Kunsthandwerkmarkt.