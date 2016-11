Mehr aus diesem Ressort

Haben Sie einen Moment für uns, Herr Schulze? Wir hätten da zehn kurze Fragen an Sie – mit der Bitte um genauso kurze Antworten. Das „Urgestein“ der GN-Redaktion stellt sich dem Schlagabtausch vor der Kamera. mehr...

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche. mehr...

Ein Flugzeug eines Nordhorner Lufttaxiunternehmens ist offenbar am Donnerstag in Polen abgestürzt. Dabei kam der Pilot ums Leben. mehr...

Für ein klares „Nein“ zu Gewalt an Frauen haben sich am Freitag viele Grafschafter eingesetzt. Bei ihrem Protest hissten sie die blauen Flaggen an den Rathäusern und der Kreisverwaltung. mehr...