Mehr aus diesem Ressort

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche. mehr...

Zum ersten Mal haben kürzlich die Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) in Nordhorn am Europäischen Tag der Sprachen teilgenommen. Es gab Unterrichtsangebote in zehn verschiedenen Sprachen. mehr...