Wochen nach Unfall: 75-jähriger Radfahrer stirbt

Ein 75-Jähriger ist vor mehreren Wochen mit einem Lastwagen in Itterbeck zusammengestoßen. Nun ist der Mann seinen schweren Kopfverletzungen erlegen.

gn Itterbeck. Der schwere Unfall geschah bereits am Freitag, 17. Februar, auf der Wilsumer Straße in Itterbeck. Der bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzte 75-jährige Radfahrer aus den Niederlanden ist am Mittwoch dieser Woche im Krankenhaus Meppen gestorben.

Für den Unfall soll ein 45-jähriger Lastwagenfahrer verantwortlich sein, der mit einem Laster von einem Firmengelände auf die Wilsumer Straße fuhr und dabei den auf dem Radweg fahrenden 75-Jährigen übersehen haben soll. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und erlitt schwere Kopfverletzungen. Diese wurden im Krankenhaus Meppen behandelt.

Artikel zum Thema Fahrradfahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt