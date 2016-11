Wo Schüler zum Lernen in die Villa ziehen

Rund 40 Schüler mit dem Förderbedarf soziale und emotionale Entwicklung werden am neuen Standort der Gildehauser Eylardus-Schule unterrichtet. In dem Gebäude sehen die Verantwortlichen viele Vorteile.

Gildehaus. Grund zu feiern gab es am Freitagvormittag im Gildehauser Eylarduswerk. Seit rund einem halben Jahr findet in der frisch renovierten, über 100 Jahre alten Villa an der Waldseiter Straße 6 bereits Unterricht der Eylardus-Schule für Kinder mit Förderbedarf soziale und emotionale Entwicklung statt. Am Freitag wurde die Villa nun in einer kleinen Feierstunde offiziell eröffnet.

Detlev Krause, Pädagogischer Vorstand des Eylarduswerkes, blickte in seiner Ansprache zunächst auf die Historie des Gebäudes zurück, das im Laufe der Jahre schon einige Tagesgruppen des Eylarduswerkes beherbergt hatte, sich zwischenzeitlich auch eine Zeit lang in Privatbestitz befunden hatte und anschließend wieder zurückgekauft worden war. „Der Kauf und die Herrichtung haben den Träger 875.000 Euro gekostet“, sagte Krause. „Das war ein enormer Kraftakt, aber die Schule ist uns lieb und teuer.“ Eine besondere Schule brauche besondere Rahmenbedingungen.

Hannelore Schönrock, Leiterin der Eylardus-Schule, hob die vielen Vorzüge des neuen Standortes hervor. „Er hat dazu beigetragen, dass der Raummangel an unseren Standorten Imstiege und in Bad Bentheim deutlich verringert wurde. Wir haben zunehmend Schüler, die phasenweise in Einzel- oder Kleinstgruppensituationen betreut werden.“ In dem Gebäude stehen sechs zusätzliche Klassenräume sowie Differenzierungsräume und eine kleine Lehrküche zur Verfügung. Außerdem gibt es ein Lehrerzimmer, ein Büro und Nebenräume. Wichtig sei es, wie mit den vielen kleinen Dingen umgegangen werde, so die Schulleiterin weiter. Etwa die Art der Pädagogik, aber auch das Gebäude. „Eine schöne Schule sagt etwas aus: Ihr seid es uns Wert, ihr sollt euch an eurem Lernort wohlfühlen.“

Vorteilhaft sei der kleine Einzelstandort. „Etwa 40 Schüler sind hier untergebracht, das ist eine überschaubare Anzahl. Und genau das benötigen unsere Schüler – ein überschaubares Umfeld, in dem die Schüler angemessenes Verhalten entwickeln und entfalten können, ohne dass es permanent zu Überforderungen kommt.“

Gute Lernbedingungen seien das A und O, lobte der Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers (CDU) das renovierte Gebäude in seinem Grußwort. „Diese Schule ist ein Ort, zu dem die Schüler gern hingehen und in dem die Lehrer gern arbeiten.“ Die Villa sei außerdem sehr prägend für den Ort. „Wer hat schon das Privileg, in einer Villa unterrichtet zu werden.“ Hilbers sprach sich zwar für die Inklusion aus, sagte aber auch: „Ich bin dagegen, dass wir Förderschulen überall abschaffen, ohne zu wissen, ob wir sie am Ende noch brauchen. Einrichtungen dieser Art sollte es immer geben. Wir haben uns um diese Kinder ganz besonders zu kümmern.“

Auch Landrat Friedrich Kethorn sprach sich für die Förderschulen aus. „Wir müssen Schulen wie diese behalten. Das ist uns sehr wichtig.“ Der Landkreis fördere die Eylardus-Schule mit 440.000 Euro jährlich. Der Landrat sprach dem Eylarduswerk seinen Dank aus. „Es ist ja einer der größten Arbeitgeber im Landkreis. Ich hoffe, dass die Schule eine gute Zukunft hat, die Basis ist vorhanden.“

Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen sieht in dem renovierten Gebäude eine Bereicherung für den Gildehauser Ortskern. Neben vielen Geschäften habe man jetzt auch eine „Landschule“. Passend zum „Vorlesetag“ las der Bürgermeister die kurze, humorvolle Geschichte „Empfang für den Minister“ vor, in der es um die Organisation eines Ministerbesuchs an einer Landschule geht, die ziemlich chaotisch verläuft. Die Villa in Gildehaus verbinde er mit der Landschule aus der Geschichte.

Lehrer Thomas Meyering verglich die Eylardus-Schule mit einem Fußballverein. „Wir haben ein schönes Stadion, ein gutes Management und ein tolles Team.“ Für musikalische Unterhaltung sorgte ein Duo der Musikakademie der Obergrafschaft sowie der Schulchor mit einem tollen Auftritt. Einige Schüler trugen außerdem ihre Gedanken zum neuen Schulgebäude in Form von „Elfchen“ vor, kurze Gedichte aus elf Worten. Als Gastreferent war Prof. Manfred Wittrock von der Universität Oldenburg angereist. Er hielt einen Fachvortrag über Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung.

Die Eylardus-Schule ist die einzige Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung im Landkreis und betreut an vier Standorten über 180 Schüler.