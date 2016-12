WM im 16x3-Format bringt größte Einnahmen

Mehr aus diesem Ressort

Die Details waren bereits am Vortag geklärt, am Heiligabend machten dann die Clubs den Wechsel von Julian Draxler von Wolfsburg nach Paris perfekt. Ein Deal, der sich für alle lohnt - auch für einen anderen Ex-Verein. mehr...

Er macht es, so wie es viele Weltmeister im Rennsport schon gemacht haben. Mick Schumacher will in der Formel 3 2017 weitere Erfahrung sammeln. Die Formel 1 ist das erklärte Ziel und dort nichts weniger als der WM-Titel. mehr...