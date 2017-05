Wissenschaftler Korte: NRW-Wahl nur begrenzt Signal für Bund

dpa Berlin. Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte warnt davor, die bundespolitischen Konsequenzen der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu überschätzen. Bis zur Bundestagswahl könne noch viel passieren, sagte Korte der dpa. Vier Wochen nach der Wahl interessiere das NRW-Ergebnis kaum noch. Allerdings brauche die SPD rechtzeitig vor der Wahl im September die „Kraft einer zündenden Idee“. Das Thema soziale Gerechtigkeit reiche nicht aus in einer Gesellschaft, in der ein relativ hohes Maß an Zufriedenheit herrsche.