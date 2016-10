Wirtschaftsförderer wollen Netzwerk für Klausheide

gn Nordhorn. Mit den vorbereitenden Arbeiten für einen Unternehmensneubau ist im Gewerbegebiet Klausheide gerade ein weiteres Ansiedlungsprojekt der Nordhorner Wirtschaftsförderung angelaufen. An der Ernst-Heinkel-Straße hat die Stadt dem Glashandel „Quri“ ein Grundstück für ein neues Betriebsgebäude verkauft. Das Unternehmen, das bisher im Gewerbegebiet Nordhorn-Süd ansässig ist, beliefert Handwerksbetriebe, Firmenkunden, Architekten und Privatpersonen mit Isoliergläsern, Ganzglastüren, Duschtüren und Spiegeln für den Innenausbau. Es liefert außerdem Sicherheitsgläser für Wintergärten und Terrassenüberdachungen.

Um die Kontakte der in Klausheide ansässigen Unternehmen zu fördern, hatte die Wirtschaftsförderung kürzlich alle Betriebe zu einem Unternehmerfrühstück am Flugplatz Nordhorn-Lingen eingeladen. 23 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, ihre Nachbarfirmen besser kennenzulernen, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und bestehende Kontakte zu pflegen.

„Wir haben bei unserer Arbeit immer wieder festgestellt, dass manche Unternehmen in Klausheide gar keinen Kontakt zueinander haben, obwohl sie aus unserer Sicht nicht nur räumlich, sondern auch geschäftlich nah bei einander liegen“, so der städtische Wirtschaftsförderer Ingo Niehaus. Darum sei man auf die Idee mit dem Unternehmerfrühstück gekommen, die bei den Eingeladenen gleich auf großes Interesse stieß. „Die Resonanz ist hervorragend und belegt, dass wir mit unserem Angebot ins Schwarze getroffen haben“ zeigte sich Niehaus begeistert von den Reaktionen der Teilnehmer.

Am Flugplatz Klausheide boten die Räumlichkeiten des Vereins Aktiver Piloten, der sich als Gastgeber zur Verfügung gestellt hatte, gerade noch genug Platz für die zahlreichen Gäste. Bürgermeister Thomas Berling stellte einleitend einige aktuelle Themen aus dem Ortsteil Klausheide vor, beispielsweise das Projekt Dorferneuerung. Danach gaben die beiden Wirtschaftsförderer Karsten Müller und Ingo Niehaus einen Überblick über die positive Entwicklung des flächenmäßig größten Gewerbestandortes der Stadt und gingen auf aktuelle Ansiedlungsaktivitäten ein. Die restliche Zeit nutzten die Teilnehmer dann ausgiebig zum informellen Austausch.

„Das Konzept ist voll aufgegangen, ein wirklicher Erfolg“, zog auch Bürgermeister Thomas Berling ein positives Fazit. Viele Teilnehmer seien tatsächlich zum ersten Mal persönlich aufeinander getroffen und hätten jetzt teilweise schon konkrete Ansätze für eine Zusammenarbeit ausgemacht. „Auch wir haben viele wichtige Informationen für die Wirtschaftsförderung mitnehmen können. Das persönliche Gespräch ist eben durch nichts zu ersetzen“, so Berling.

Spätestens in einem Jahr soll die Veranstaltung wiederholt werden. Darüber hinaus plant die Wirtschaftsförderung, das Unternehmerfrühstück künftig auch für weitere Nordhorner Gewerbegebiete anzubieten. „Ein starkes Netzwerk vor Ort kann ebenso zur Attraktivität eines Gewerbegebiets beitragen wie Quadratmeterpreis, Flächengröße und Verkehrsanbindung“, weiß Wirtschaftsförderer Karsten Müller. „In Nordhorn und besonders in Nordhorn-Klausheide wollen und können wir bei all diesen Faktoren gleichermaßen punkten.“