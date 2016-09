Wirbel um Ausstellung in Gedenkstätte Esterwegen

Esterwegen/Meppen. Obwohl es sich nach Angaben der Kreisverwaltung in Meppen um eine Einzelbeschwerde handelt, hat sie daraufhin „nachgebessert, um Missverständnisse wie diese künftig zu vermeiden“, teilte Kreissprecherin Anja Rohde auf Nachfrage mit. Sie machte aber deutlich, dass die „bewusst gewählte“ Titelgebung der Ausstellung in Form eines Zitates des SS-Architekten Bernhard Kuiper im Grunde gar keine Fehlinterpretation zulässt. „Wir können damit keinesfalls in eine rechte Ecke gerückt werden“, sagte Rohde.

Bei dem Beschwerdeführer ist der Ausstellungstipp hingegen ganz anders angekommen. „Als ich heute nach Veranstaltungshinweisen im Emsland suchte, wurde mir heiß und kalt und ich dachte, ich lese nicht richtig“, heißt es in einer E-Mail an Landrat Reinhard Winter (CDU). In der Veranstaltungsübersicht des Landkreises heißt es unter der Öffnungszeit der Gedenkstätte Esterwegen: „Sonderausstellung ,Das schönste Konzentrationslager Deutschlands‘; Vom KZ Esterwegen zum KZ Sachsenhausen – Der ,Lagerarchitekt‘ Bernhard Kuiper“.

Der Leser findet das „mehr als verwerflich“ und fordert Landrat Winter auf, die Ausstellung „im Namen aller Juden – nein – aller Menschen“ zu unterbinden und sich bei der Glaubensgemeinschaft der Juden zu entschuldigen. Wenn Konzentrationslager „jetzt schon Schönheitspreise erhalten“ könnten, bräuchte man sich auch nicht zu wundern, wenn die NPD wie nach der Kommunalwahl am 11. September einen Sitz im Haselünner Stadtrat erhält. Der Landkreis möge sich in vollem Umfang und öffentlich „von solch einer Veranstaltung“ distanzieren.

Tatsachenhintergrund nicht vollständig erkennbar

Dazu besteht aus Sicht der Kreisverwaltung jedoch überhaupt kein Anlass. Gleichwohl räumt sie ein, dass der Tatsachenhintergrund im Veranstaltungskalender des Landkreises nicht vollständig erkennbar ist. Deshalb hat sie nach der E-Mail des Beschwerdeführers den Einstiegstext zu der Ausstellung, die noch bis zum 9. Oktober läuft, überarbeitet.

Und doch hält die Kreisverwaltung die Rückschlüsse und Aufforderungen des E-Mail-Verfassers für grundlos. Wie Kreissprecherin Rohde weiter erklärte, macht die Titelgebung das Spannungsverhältnis zwischen der Auffassung des selbst ernannten „Lagerarchitekten“ Kuipers und den leidvollen Erfahrungen, denen die Häftlinge im Konzentrationslager Esterwegen und dessen Nachfolgerlager Sachsenhausen ausgesetzt waren, deutlich. „Der Titel soll zur kritischen Auseinandersetzung mit diesem Teil der deutschen Geschichte anregen“, betonte Rohde.

Sie verweist zudem darauf, dass die Ausstellung in Kooperation mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten – Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen – und der Gedenkstätte Esterwegen entstanden ist. „Die gewollt provokativ zu verstehende Titelwahl beruht somit auf einer wissenschaftlichen Aufarbeitung historischer Fakten“, so Rohde.

„Folter mitten in den Blümchen“

Die Ausstellung zeigt am Beispiel der von dem SS-Architekten Bernhard Kuiperaus Möhlenwarf (Landkreis Leer) entworfenen Konzentrationslager Esterwegen und Sachsenhausen die Verwandlung von Naturlandschaften in Stätten von Terror und Mord. Kuiper bezeichnete 1937 das Konzentrationslager Sachsenhausen als „das modernste, schönste und größte Lager seiner Art im deutschen Reiche“ und stand mit seiner Sichtweise in krassem Gegensatz zur Sichtweise des polnischen Schriftstellers und Überlebenden des KZ Sachsenhausen, Andrzej Szczypiorski: „Hier wurden mitten in den Blümchen Menschen gefoltert.“

Anhand von Plänen, Fotos, Objekten und Modellen werden in der Gedenkstätte Esterwegen die Planungen und der Aufbau der Lager Esterwegen und Sachsenhausen dargestellt, ebenso wie die Biografie des „Lagerarchitekten“ Kuiper – wie er sich selbst nannte Er war nach 1945 noch weiter als freier Architekt in Leer tätig.