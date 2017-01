Wintershall investiert in Emlichheim 30 Millionen

Wintershall entwickelt die heimische Förderung von Erdöl und Erdgas weiter. Die BASF-Tochter investiert allein am Standort Emlichheim rund 30 Millionen Euro in zwölf neue Bohrungen, sechs wurden bislang abgeschlossen.

Emlichheim. „Wir wollen unserem Erdöl auch in Zukunft ordentlich Dampf machen“, sagt Horst Prei, Betriebsleiter von Wintershall in Emlichheim. An der deutsch-niederländischen Grenze liegt eines der ältesten Erdölfelder Deutschlands. „Hier fördert Wintershall seit 70 Jahren auf konstant hohem Niveau Erdöl – das ist weltweit einzigartig“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Geologen vermuten, dass das Erdölfeld Emlichheim einst mit 30 Millionen Tonnen des „schwarzen Goldes“ gefüllt war. Bislang habe man etwa elf Millionen Tonnen Erdöl gefördert, hat Betriebsleiter Horst Prei bereits im September gegenüber den GN betont. Und da ein solches Feld in der Regel zur Hälfte geleert werden könne, dürften die 120 aktiven „Pferdeköpfe“ noch rund vier Millionen Tonnen nach oben pumpen.

„Wir gehen davon aus, dass dieser Standort auch in den nächsten 25 Jahren einen Beitrag zur Versorgung Deutschlands mit Erdöl leisten wird“, sagt Prei zu den Perspektiven der Bohrungen und Förderungen in Emlichheim. Dabei helfen sollen die zwölf neuen Bohrungen, die im September des vergangenen Jahres gestartet sind (die GN berichteten). Sie erschließen die bekannte Erdöllagerstätte, den Bentheimer Sandstein, in einer Tiefe von 700 bis 900 Metern. Wintershall will die laufende Bohrkampagne nun im Frühjahr abschließen. Zwei der Bohrungen haben bereits mit der Förderung von Erdöl begonnen.

Acht der zwölf Bohrungen dienen später der Erdölförderung, über vier Bohrungen wird heißer Dampf in die Lagerstätte injiziert. „Unter hohem Druck bringen wir 300 Grad heißen Wasserdampf in die Lagerstätte ein. Das im Gestein festsitzende Erdöl erwärmt sich, wird dünnflüssiger und fließt leichter zu den Produktionsbohrungen“, beschreibt das Unternehmen die Vorgehensweise. Dieses Dampfflutverfahren ermögliche die im internationalen Vergleich „einzigartig lange Zeit“ der Plateauförderung. „In Kombination mit der Horizontalbohrtechnik schafft das einen überdurchschnittlichen Entölungsgrad von über 40 Prozent – üblich sind etwa 30 Prozent“, gibt Wintershall weiter an.

Außerdem hat das Unternehmen eine neue Erdölbohrung am Standort Aitingen bei Augsburg erfolgreich abgeschlossen und jetzt auch die Produktion aufgenommen. Die heimische Erdölförderung leistet nach Darstellung des Unternehmens nicht nur einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland. Erdöl aus heimischen Quellen sei auch im Alltag ein unverzichtbarer Rohstoff. „Kein Medikament, kein Windrad und kein iPad ohne Erdöl“, betont das Unternehmen.

Weitere Informationen zu den Bohrprojekten finden Sie im Internet unter www.wintershall.de

Video Neue Bohrungen von Wintershall bei den Grafschaftern umstritten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Emlichheim: 12 Bohrungen werden an 6 neuen Bohrplätzen in Emlichheim vorgenommen. Bei den Besuchern der Anlage stellte sich vor allem die Frage nach der Sicherheit.