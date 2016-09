Windräder in Waldseite sollen kommen

Die Verwaltung der Stadt Bad Bentheim und das Osnabrücker Unternehmen „Prowind“ möchten weiterhin an der Erweiterung des Windparks in Waldseite festhalten. Streitpunkt ist allerdings immer noch die bewohnte Hofstelle.

Bad Bentheim. Der Landkreis hält als Bewilligungsbehörde eine Wohnnutzung und auch Büroarbeit in unmittelbarer Nähe zu den vier geplanten Windkraftanlagen im Winpark Waldseite für unzumutbar.

Die Verwaltung empfiehlt dem Rat daher, nur die Änderung des Flächennutzungsplanes zu verabschieden und somit eine weitere Konzentrationszone für die Windenergienutzung im Stadtgebiet auszuweisen. Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll hingegen nicht fortgeführt werden. „Die Ausweisung des Flächennutzungsplans ist rechtlich ausreichend für die Genehmigung der Windkraftanlagen“, sagte Erster Stadtrat Heinz-Gerd Jürriens auf GN-Nachfrage. Der Rat solle den Beschluss allerdings nur fassen, sofern die Wohnberechtigten schriftlich mitteilen, von der Hofstelle wegzuziehen, sobald die Windkraftanlagen gebaut werden.

Die Mitglieder des Bauausschusses haben im nicht öffentlichen Teil der Sitzung den Feststellungsbeschluss empfohlen. Der Rat wird am Montag, 26. September, das letzte Wort haben.

Dorfplatz Gildehaus

Bezüglich der Pläne für einen neugestalteten Dorfplatz in Gildehaus berichtete Dr. Volker Pannen (SPD), dass diese im nicht öffentlich tagenden Dorferneuerungsausschuss gut aufgenommen wurden. Noch ist aber offen, wie der Platz genau gestaltet werden soll. Derzeit wird der Bebauungsplan aufgestellt. Im Gespräch ist ein Abriss des ehemaligen Möbelhauses Wendland und ein dreigeschossiger Neubau (die GN berichteten). Hier könnten Platz für Mutter-Kind-Wohnungen des Eylarduswerks und eine Begegnungsstätte sowie eine Sozialstation entstehen.

Der Neubau könnte so gebaut werden, dass er einen freien Blick auf das denkmalgeschützte Haus an der Dorfstraße 13 gewährleistet. „Dieses kommt dann besser zur Geltung“, sagte Diplom-Ingenieur Klaus Großpietsch von der Sweco GmbH in Lingen. Er räumte allerdings auch ein, dass das denkmalgeschützte Haus in keinem guten Zustand sei und saniert werden müsste. Im Rahmen der Umgestaltung der Ortsmitte soll auch über weitere Parkplätze nachgedacht werden, hieß es im Bauausschuss.

Die Sitzung am Montagabend im Rathaus war die letzte in dieser Mitgliederkonstellation. Unter anderem hat Michael Aßmann von den Grünen für den Stadtrat nicht mehr kandidiert. Ausschussvorsitzender Reinhard Bonke (CDU) bedankte sich für seinen Einsatz im Fachausschuss Bauen, Umwelt und Energie. Michael Aßmann war 30 Jahre im Rat.