Wie steht es um die geplanten Windparks in Nordhorn und Schüttorf? Landrat Friedrich Kethorn will eine direkte Antwort von der Verteidigungsministerin. Er zeigt sich enttäuscht und empört von der bisherigen Reaktion.

Windparks: Landrat will Gespräch mit von der Leyen

gn Nordhorn. „Wir wollen ein direktes Gespräch mit der Verteidigungsministerin. Das Antwortschreiben eines Parlamentarischen Staatssekretärs, der das Verhalten der Bundeswehr mit den für die Städte Nordhorn und Schüttorf teuren Konsequenzen unter der Kategorie Missverständnisse ablegt, reicht uns nicht aus“, zeigt sich Landrat Friedrich Kethorn enttäuscht und empört. Im September hatte er Ministerin Dr. Ursula von der Leyen angeschrieben und um ein Überdenken der Praxis der Bundeswehr bei Planungsverfahren für Windparks in der Grafschaft Bentheim gebeten. Vor wenigen Tagen traf die Antwort aus Berlin ein.

Darin weist das Ministerium darauf hin, dass eine Beantwortung der informellen Voranfragen stets „unter Vorbehalt“ erfolgen würden und „keine rechtsverbindliche Wirkung“ hätten. Zuletzt bedauere man, „dass es durch die zunächst unverbindlichen Stellungnahmen … zu Missverständnissen mit den dargelegten Konsequenzen“ gekommen sei. „Rein rechtlich betrachtet, mag das in Ordnung sein. Politisch-moralisch ist es das auf keinen Fall“, erklärt Kethorn. Eine verbindliche erste Stellungnahme müsse möglich sein. „Mittlerweile stellt die Nordhorn Range eine große Benachteiligung bei der Entwicklung unserer Kommunen dar“, so Kethorns Fazit.

Der Hintergrund: Gemeinsam mit den Bürgermeistern von Nordhorn und Schüttorf hatte Landrat Kethorn Kritik an widersprüchlichen und späten Stellungnahmen der Bundeswehrverwaltung im Rahmen der Bauleitplanverfahren zu Windparkstandorten in Nordhorn und Schüttorf geübt. So hatte die Bundeswehr während der Vorab-Beteiligung keine grundsätzlichen Bedenken geäußert, sondern vielmehr die Unbedenklichkeit – unter Einhaltung bestimmter Auflagen (zum Beispiel Beschränkung der Bauhöhen) – bescheinigt.

Daraufhin waren die weiteren Planungsschritte vorgenommen worden. Dann aber in einem der letzten Schritte eines bereits über drei Jahre dauernden Verfahrens hatte die Bundeswehr plötzlich erstmalig „erhebliche Bedenken“ gegenüber großen Teilen der Planungen eingelegt und die bisherigen Stellungnahmen widerrufen. Bis dahin waren bereits weitere Kosten von rund 1,1 Millionen Euro bei Kommunen und Investoren entstanden.