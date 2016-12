„Wildcats“ verlieren Anschluss zur Spitze

rsb Meppen. Nach der dritten Niederlage in Folge verlieren die Oberliga-Basketballerinnen des VfL Weiße Elf allmählich den Anschluss an die oberen Tabellenregionen. Am Sonntag hatten die Nordhornerinnen im Derby beim TV Meppen am Ende recht deutlich mit 51:66 (26:33) das Nachsehen. Phasenweise agierten die Gäste sehr unkonzentriert, unnötige Fehler wie Fehlpässe und vergebene Korbleger, die eigentlich sicher hätten „reinfallen“ müssen, waren dafür deutliche Anzeichen. Außerdem wird zunehmend deutlich, dass nur einige wenige Spielerinnen wirkliche Korbgefahr ausstrahlen, zu viele „Wildcats“ sind eher zahm und punkten nicht.

Nordhorn begann in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen am Nagelshof verheißungsvoll mit einem 7:0-Run, dann trafen im ersten Viertel lange Zeit nur noch die Gastgeberinnen. So lief der VfL permanent einem Rückstand von einigen Punkten hinterher. Der Wechsel zwischen einer Manndeckung und einer 2:1:2-Zonenverteidigung klappte zwar recht ordentlich, in der Offensive fehlte allerdings die Abstimmung. Der VfL Weiße Elf blieb zwar dran, gewann das zweite Viertel mit 17:16 und gestaltete das dritte Viertel unentschieden. Das bessere Ende hatte aber der TV Meppen, der sich mit sicheren Fastbreaks und einer guten „Dreier“-Quote den verdienten Sieg sicherte.

Beste Nordhorner Korbwerferin mit 18 Punkten war Alicia Reimink; 13 Punkte steuerte Kyra Berends bei, die in der Vorwoche beim Heimspiel gegen Vörden noch schmerzlich vermisst worden war. Kurz vor den Weihnachtsferien müssen die Basketballerinnen noch einmal reisen: Der TSV Quakenbrück heißt dann der Gegner und ist als Tabellendritter ebenfalls ein Top-Team der Oberliga West.