Wieder Terror in Großbritannien: Mehrere Tote bei Angriff in London

dpa London. Nur wenige Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien sind bei einem Terrorangriff in London in der Nacht mehrere Menschen getötet worden. Mindestens 20 seien verletzt worden, teilten Rettungskräfte am frühen Morgen auf Twitter mit. Die Attacken begannen am späten Abend auf der London Bridge im Zentrum und setzten sich nach bisherigen Erkenntnissen auf dem nahe gelegenen Borough Market fort. Nach Augenzeugenberichten griffen die Täter ihre Opfer mit einem Fahrzeug und Messern an, wie der britische Sender BBC berichtete.