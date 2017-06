Wie Walross-Elfenbein das Leben spiegelt

Gildehaus. Der versteinerte Walwirbel ist Blickfang im großen Raum des Museums. Wie von Geisterhand scheint er durch den Raum zu schweben. Wo einst das Rückenmark war, hat der Künstler Alex Alkashnak zwei Gesichter entstehen lassen: vorne ein lachendes und hinten ein trauriges. Das tausende Jahre alte Fossil ist typisch für die Kunst der Inuit, der Ureinwohner der nördlichen Regionen Kanadas. Gearbeitet wird mit dem, was in der Natur zu finden ist: Steine wie Speckstein oder Serpentin, Stoßzähne von Walrössern oder eben fossile Knochen aus dem Eis.

Dabei handelt es sich um die erste öffentliche Ausstellung von Inuit-Kunst in der Grafschaft überhaupt. Zu verdanken ist diese außergewöhnliche Schau dem Engagement einer privaten Sammlerin, die bei der Ausstellungseröffnung kurz persönlich sprach, öffentlich aber nicht namentlich genannt werden möchte. Die seit Jahrzehnten in der Grafschaft lebende Kanadierin baute mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann, einem Bergingenieur, ab 1979 die Sammlung auf. Sowohl beruflich als auch privat reiste das Paar häufig nach Kanada. Dort konnte es eine bereits bestehende Sammlung kaufen, sodass die Gildehauser Ausstellung Werke ab den 1960er Jahren zeigt und damit einen recht umfassenden Einblick in die Entwicklung der Inuit-Kunst gibt.

Ulrich Oettel, Vorsitzender des ehrenamtlich arbeitenden Otto-Pankok-Vereins und unermüdlich auf der Suche nach Ausstellungsideen, stellte bereits vor Jahren den Kontakt zu dem Grafschafter Sammlerehepaar her. „Die Inuit schaffen sowohl abstrakte als auch sehr natürliche Darstellungen von Menschen, Tieren und Natur“, so Oettel. Das harmoniere mit Otto Pankoks Liebe zu allem Lebendigen. „Darüber hinaus ist es gut, wenn wir uns auch hier in Gildehaus mit Dingen auseinandersetzen, die uns fremd sind – und diese Kunst zeigt in der Tat uns fremde Vorstellungswelten“, erläuterte er in seiner Einführung. Andere, neue Sichtweisen zu schaffen und sich ihnen zu öffnen, sei daher ein Ziel dieser Ausstellung.

Das traditionelle Leben der Inuit war Ende der 1940er Jahre vorbei, die kanadische Regierung siedelte sie zwangsweise um. Plötzlich lebten die bis dahin in Kleinstgruppen umherziehenden Nomaden auf engem Raum mit vielen anderen Menschen. Auch davon erzählen einige der farbigen und doch so düsteren Grafiken. Nicht zuletzt zeigt diese Inuit-Kunst auch die Transformation einer Gesellschaft und das, was Veränderungen bedeuten.

Die Inuit nutzten die Kunst, um damit Geschichten in Bildern für ihre Nachkommen zu transportieren. Die Skulptur „Familien Totem“ zeigt die filigranen Gesichter einer Inuit-Familie, von allen Seiten in einen Speckstein-Block gehauen. Vor allem aber erzählen die Kleinskulpturen und Grafiken vom harten Alltagsleben. Dabei lebt die Kunst von der Beobachtungsgabe der Inuit: Details zu bemerken sicherte in der Kälte Jahrtausende lang das Leben. Und das hing vielfach von der Jagd ab: Eisbären, Robben, Wale, Eulen sind vielfältige Motive, die in Gildehaus zu sehen sind. Sehr filigran ist eine kleine Skulpturengruppe aus Walross-Elfenbein, Serpentin und Karibugeweih zu entdecken, in der fünf winzige Schlittenhunde ein Gespann ziehen, begleitet von Jäger und Robben.

Bevorzugte frühe Drucktechnik der Inuit war der Stonecut, bei dem die Künstler - ähnlich wie beim Holzschnitt - Motive auf eine glatte Steinoberfläche übertragen und die Stellen, die nicht im Druck erscheinen sollen, aus dem Stein herausschneiden. Ein klassisches Hochdruckverfahren, bei den Inuit oft farbig umgesetzt. Und hier schließt sich der Kreis zu Otto Pankok, dem Meister des Holzschnitts. Im hinteren Raum des Museums finden sich Tierbilder Pankoks – und zwar insbesondere Steinätzungen, denn auch die machen einen (kleinen) Teil seines Werkes aus. Das korrespondiert hier ganz wunderbar mit den Stonecuts der Inuit. Kuratorin Sharon Oettel wählte aus Pankoks nahezu unerschöpflichem Fundus diejenigen Tiere aus, die auch in der Kälte Kanadas leben: Robben, Möwen, Adler, auch ein großformatiger Seelöwe aus dem Jahr 1938 ist als Holzschnitt dabei.

Fotografien vom heutigen Leben der Inuit runden die sehenswerte Sommerausstellung ab. Sie läuft bis zum 10. September und ist mittwochs von 15 Uhr bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.