Wer den Schritt in die Selbständigkeit wagt, braucht nicht nur einen guten Business-Plan, sondern auch eine gesunde Portion Mut. Auch in der Grafschaft hauchen Gründer ihrem Geschäftsmodell unternehmerisches Leben ein.

Wie Existenzgründer an den Start gehen

Nordhorn. Frischer Unternehmergeist zieht durch alle Räume des Grafschafter Technologiezentrums (GTZ) im Nordhorner Gewerbe- und Industriepark. Seit 1985 wirkt die Einrichtung im Süden der Kreisstadt als Sprungbrett für all jene, die ihren Traum vom eigenen Betrieb Wirklichkeit werden lassen. Auf dem Weg von der ersten Geschäftsidee bis zum gewinnbringenden Wirtschaften finden die Jungunternehmer hier nicht nur eine willkommene Infrastruktur in Form von mietbaren Büro-, Werkstatt- und Lagerräumen vor, sondern erhalten auf Wunsch auch Unterstützung und Begleitung im Gründungsprozess durch das Knowhow der Mitarbeiter.

Rund 20 Unternehmen sind derzeit am GTZ angesiedelt. Seit Dezember 2015 geht Alexander Kroeze dort seiner Arbeit als Geschäftsführer der von ihm zusammen mit Thomas Westhuis gegründeten PG-Medien GmbH nach. Die junge Kommunikationsagentur setzt einen klaren Fokus auf den Sport- und Vereinssektor als Zielgruppe. Ihre Angebotspalette reicht von der klassischen Betreuung der Vereinswebseite über Projektmanagement bis hin zur Entwicklung neuer Ideen, etwa mit Blick auf Sponsoring- oder Vertriebskonzepte. Ein besonderer Clou: die Marke „Stickerfreunde“. Dahinter steckt die Erstellung von Stickeralben für den eigenen Verein – ganz nach dem Vorbild von Sammelheften berühmter Mannschaften.

Große Unterstützung

Der vielseitige Lebenslauf des 33-Jährigen umfasst zwei Ausbildungen zum Elektroinstallateur und Bürokaufmann, das Studium zum Diplom-Sportmanager sowie die Arbeit im Softwarevertrieb und in einer Werbeagentur. Schon damals betreute er nebenbei Sportvereine. „Ich habe meinen Nebenberuf dann auf professionelle Beine gestellt“, beschreibt Kroeze den Schritt in die Selbständigkeit. Aus seinem Umfeld erhielt er große Unterstützung. „Meine Frau meinte: Mach es sofort“, erinnert er sich. Und auch zu sich sich selbst sagte der damals 32-Jährige: „Jetzt oder nie!“ Nur ein Freund hinterfragte das Vorhaben mit Blick auf das Risiko.

Mit einem Grafiker und Programmierer ging es schließlich an den Start. „Wir haben von 8 bis 22 Uhr im Büro gesessen, Pizza bestellt – das typische Start-up-Leben“, erzählt Alexander Kroeze. Glücklicherweise gab es gleich viele Anfragen – doch daraus erwuchs auch eine Herausforderung: „Man darf sich nicht verzetteln: Die Gefahr ist, wenn man am Anfang steht, alles anzunehmen.“ Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch ein klares Profil.

Inzwischen gehören acht Mitarbeiter zum Team, die Auftragslage ist hoch. Insofern bereut der junge Geschäftsführer seine Entscheidung nicht: „Es macht Spaß, eigene Ideen zu verwirklichen, und man lernt viele tolle Leute kennen“, berichtet Kroeze, der privat mit verschiedenen Profisportlern in Kontakt steht.

„Kein Tag ist langweilig“

Seine Ansiedlung im Grafschafter Technologiezentrum bezeichnet er als „das Beste, was man sich für Start-ups wünschen kann“. Fünf Jahre beträgt dort die reguläre Verweildauer für Unternehmen, ehe sie sich an einem eigenen Standort aufstellen müssen. Zwei Verlängerungen à zwei Jahre sind möglich. Seit 19 Jahren ist Heike Dorenz als Geschäftsführerin der Einrichtung tätig: Sie kennt die Grafschafter Gründerszene gut, hat etliche Menschen und ihre Ideen kennengelernt. „Kein Tag ist langweilig“, sagt sie.

Die Altersspanne der Unternehmer reicht vom 17-Jährigen, dessen Vater den Mietvertrag unterschreiben muss, bis zum 60-Jährigen, der nach fünf Jahren seine Firma übergibt und in den Ruhestand tritt. „Die meisten Gründer sind aber im mittleren Alter und verfügen über Berufserfahrung und finanzielle Möglichkeiten“, so Dorenz. Hauptkriterium für eine Ansiedlung am GTZ: Das Unternehmen muss einen innovativen Charakter besitzen oder der Technologiesparte angehören.

So etwa der Betrieb von Djon Hulshof, der nur wenige Meter von Alexander Kroezes Büro entfernt mit der Tansfluid Germany GmbH ansässig ist. Vor rund zweieinhalb Jahren gründete er den deutschen Ableger des italienischen Transfluid-Mutterkonzerns und vertreibt seither technische Produkte wie Flüssigkeitskupplungen, die beispielsweise in Förderbändern zum Einsatz kommen.

Zuvor war Djon Hulshof, der in den Niederlanden aufwuchs und seit 25 Jahren in Nordhorn lebt, für ein US-Unternehmen derselben Branche tätig. Er schätzt die Vorzüge als Selbständiger: „Ich kann eigene Entscheidungen treffen und finde es spannend zu sehen, wie sich das Geschäft entwickelt.“ Seit einem Jahr unterstützt ihn seine Angestellte Linda Grobbe, aktuell sucht er einen Außendienstmitarbeiter im technischen Vertrieb. Kürzlich hat er einen Lagerraum angemietet, um Produkte für die Kunden auf Vorrat bereitzuhalten. Sein Ziel: im Jahr 2017 eine Million Euro Umsatz zu machen. „Man muss mutig sein, ein bisschen Risiko gehört dazu“, sagt er über den Weg in die Selbständigkeit und fügt hinzu: „Schwimmen lernt man im Wasser.“

Das GTZ ist Teil des Beratungsnetzwerks „TopStart“, dem sich verschiedene Einrichtungen auf Initiative der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim angeschlossen haben. Andreas Kremer, der das Netzwerk betreut, berät Gründungswillige in der Grafschaft und hilft ihnen, sich im Dschungel aus Formalien, Genehmigungen und Versicherungen zurechtzufinden. Manch einer muss da schon einmal geerdet werden: Schließlich geht es nicht nur um den Spaß an der Sache, sondern auch um die Verantwortung, den Verpflichtungen gerecht zu werden. Die Grenzen des Möglichen sind allerdings weit gefasst. Andreas Kremer und Heike Dorenz wissen aus Erfahrung: Auch verrückte Ideen lassen sich in Form gießen.